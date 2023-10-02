Tarım Kredi Market'te Büyük İndirim Fırsatı Ayçiçek Yağı, Yumurta ve Şeker Fiyatları Düşüyor

Tarım Kredi Market, 5 Ekim tarihine kadar devam edecek olan özel indirim fırsatlarıyla müşterilerini sevindiriyor. Özellikle ayçiçek yağı, koli yumurta ve toz şeker gibi temel gıda ürünlerinde büyük indirimler sizi bekliyor. Bu fırsatları değerlendirerek alışverişinizi uygun fiyatlarla yapabilirsiniz.

Tarım Kredi Market'in yeni indirim listesi, evinizin ihtiyaçlarına cevap verecek birçok ürünü içeriyor. İşte Tarım Kredi indirim listesinde yer alan bazı ürünler:

1. Ayçiçek Yağı: Sağlıklı ve lezzetli yemekler için ayçiçek yağı önemli bir bileşendir. Tarım Kredi Market, 5 litrelik ayçiçek yağını indirimli olarak sunuyor.

2. Koli Yumurta: Protein ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenek olan yumurta, 30'lu koliler halinde indirimde.

3. Toz Şeker: Tatlılarınızın ve çayınızın vazgeçilmezi olan toz şeker, 5 kilogramlık paketler halinde büyük indirimle satışta.