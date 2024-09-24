Tarım Kredi Marketleri Eylül Ayı İndirimleri: Dip Fiyatlarda Kaçırılmayacak Fırsatlar. Eylül ayı boyunca Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar birçok üründe önemli indirimler sunarak tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı tanıyor. Bu yazıda, Tarım Kredi Marketleri’nin 4 Ekim 2024’e kadar geçerli olacak indirim kampanyalarını detaylandıracağız. Peynir, tavuk, bulgur ve ayçiçek yağı gibi ürünlerdeki fırsatlar, bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor. İşte Eylül ayının kaçırılmaması gereken indirimleri ve detaylar...

Eylül Ayı Tarım Kredi İndirimleri: Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Fırsatlar

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Eylül ayının son fırsatlarını müşterileriyle buluşturuyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler, indirim haberini alır almaz marketlere akın ediyor. Peynirden reçele, bulgurdan ayçiçek yağına kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar sunuluyor. İndirim kampanyası ile temel gıda ürünlerine kolayca ulaşmak mümkün. Özellikle süt ve süt ürünlerinde dikkat çekici indirimler var.

Haftanın İndirim Ürünleri Neler?

Bu hafta Tarım Kredi Marketlerinde süt, yumurta, ayçiçek yağı, bakliyat ve birçok temel gıda ürünü indirimli fiyatlarla sunuluyor. Eylül ayının sonuna kadar sürecek olan bu kampanyada, aile bütçesine katkı sağlayacak fırsatlar yer alıyor. Özellikle bulgur, nohut, yoğurt gibi ürünlerde indirimler tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Tarım Kredi Marketleri Aktüel Ürünler Listesi

Tarım Kredi, Ekim ayının ilk haftasına kadar geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler yer alıyor. İşte dikkat çeken ürünler ve fiyatları:

Tarım Kredi Pilavlık Bulgur (2,5 kg) : 56,90 TL

: 56,90 TL Köy Tavuk Poşetli Gezen Tavuk : 179 TL

: 179 TL Tarım Kredi Anadolu Nohut (1 kg) : 41,90 TL

: 41,90 TL Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt (1 kg) : 47,50 TL

: 47,50 TL Tarsüt Tereyağı (1 kg) : 269,90 TL

: 269,90 TL Tarım Kredi Olgunlaştırılmış Beyaz İnek Peyniri (600 gr) : 147,50 TL

: 147,50 TL Tarım Kredi Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir (1 kg) : 135 TL

: 135 TL Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri (700 gr) : 165 TL

: 165 TL Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri (1300 gr) : 175 TL

: 175 TL İçim Labne (3x180 gr) : 87,50 TL

: 87,50 TL Torku Süzme Peynir (850 gr) : 129,90 TL

: 129,90 TL Tarsüt Peynir Çeşitleri : 67,50 TL

: 67,50 TL Tarsüt Bergama Tulum Peyniri (420 gr) : 107,50 TL

: 107,50 TL Duranlar Rulo Kaymak (150 gr) : 57 TL

: 57 TL Tarım Kredi Sade ve Aromalı Süt Çeşitleri (6’lı paket) : 40 TL – 44 TL

: 40 TL – 44 TL Tarım Kredi Doğal Salamura Siyah Zeytin (900 gr) : 175 TL

: 175 TL Tarım Kredi Helva Çeşitleri (Bademli ve Cevizli, 350 gr) : 47,50 TL

: 47,50 TL Tarım Kredi %40 Fındık Parçacıklı Kakao Kreması (400 gr) : 79,90 TL

: 79,90 TL Tarım Kredi Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri : 29,90 TL

: 29,90 TL Tarım Kredi Ayçiçek Yağı (5 litre): 195 TL

Peynir ve Süt Ürünlerinde Kaçırılmayacak İndirimler

Tarım Kredi Marketleri, özellikle peynir ve süt ürünlerinde sunduğu indirimlerle dikkat çekiyor. Beyaz peynir, kaşar peyniri, labne gibi ürünlerde sunulan fırsatlar, kahvaltı sofralarını zenginleştirirken bütçeye de katkı sağlıyor. İndirimli ürünlerin başında Tarsüt markalı tereyağı, tam yağlı peynirler ve labne peyniri geliyor. Ayrıca, süt ürünleri arasında en çok tercih edilen yoğurt ve süt çeşitleri de indirimde.