19 Eylül A101 Aktüel Ürünler: Karavan, ATV, Moped ve Daha Fazlası ile Dikkat Çeken Fırsatlar!

A101, Türkiye genelindeki 13.000'den fazla mağazasıyla, her hafta tüketicilere cazip fiyatlı teknolojik ürünler sunuyor. 19 Eylül'de, karavanlardan elektrikli bisikletlere kadar geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerini memnun etmeye hazırlanıyor. İşte bu hafta A101 mağazalarında bulabileceğiniz indirimli ürünler ve cazip teklifler:

Karavan ve Outdoor Tutkunları için Kaçırılmayacak Fırsatlar

Karavan severler için ERBA KARAVAN, iki farklı modeli ile göz kamaştırıyor. 4.00 metrelik çekme karavan 239.000 TL, 3.60 metrelik model ise 209.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Off-road tutkunları için REVOLT RA5 180 CC benzinli ATV 84.990 TL’ye, VOLTA VS2 elektrikli moped ise 29.990 TL’ye alıcılarını bekliyor. Ayrıca, APEC VB4 elektrikli bisiklet, 19.990 TL gibi uygun bir fiyata sunularak, ekonomik ve çevreci bir ulaşım alternatifi arayanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Akıllı Televizyonlarda Büyük Ekran Deneyimi

A101, büyük ekran ve yüksek çözünürlüklü akıllı televizyonlarla ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyor. PHILIPS 65 inç Ultra HD 4K LED Smart TV, 28.999 TL’ye, TOSHIBA 55 inç 4K UHD Android TV, 15.499 TL’ye, ONVO 50 inç Ultra HD Android 13 Smart LED TV, 10.999 TL’ye ve HI-LEVEL 43 inç FHD WEBOS 2.0 D-DUAL LED TV, 7.999 TL’ye satılıyor. Bu televizyonlar, her bütçeye uygun seçenekler sunarak, kaliteli görsel içeriklerin kapılarını aralıyor.

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Büyük İndirimler

Ev ihtiyaçlarınız için cazip fiyatlı beyaz eşya ve küçük ev aletleri A101'de! SEG markalı No-Frost buzdolabı 14.599 TL, 10 Kg yıkama kapasiteli çamaşır makinesi 11.999 TL, 6 çekmeceli derin dondurucu 8.599 TL ve mekanik silindirik termosifon sadece 4.999 TL. Ayrıca, bu hafta SUNNY marka çaycı 899 TL, HOMETECH elektrikli katlanabilir cezve 399 TL, ARZUM Cleancompact Cyclone süpürge 2.999 TL, FANTOM dikey süpürge 1.499 TL, SCHAFER blender seti 1.799 TL ve SAMSUNG mikrodalga fırın 2.999 TL gibi fiyatlarla sizi bekliyor.

Teknolojik Ürünler ve Kişisel Bakım Aletlerinde Fırsatlar

CANON çok fonksiyonlu yazıcı 1.299 TL, TRAX RGB ışıklı Bluetooth speaker 399 TL, PIRANHA Bluetooth hoparlör 379 TL, PHILIPS Bluetooth kulak üstü kulaklık 999 TL ve PIRANHA 3'ü 1 arada kablosuz şarj aleti 299 TL gibi fiyatlarla teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor. Kişisel bakım ürünlerinde de cazip fiyatlar dikkat çekiyor; PIERRE CARDIN saç maşası 499 TL, saç düzleştirici 399 TL, dijital baskül 239 TL, epilatör 459 TL, erkek bakım seti 799 TL ve kıl temizleme makinesi 99 TL.