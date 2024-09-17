Migros'ta Kırmızı Et Fırsatları: İndirim Zamanı Geldi! Kırmızı Et Kampanyası Başladı. Kırmızı Ete İndirim Geldi! Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden Migros, kırmızı et ürünlerindeki indirimlerle tüketicilerin bütçesine nefes aldırmaya devam ediyor. Ekonomik dalgalanmalar ve artan fiyatlar karşısında, Migros'un sağladığı bu indirimler, alışveriş listelerinde öncelikli hale geliyor. İşte, Migros'ta et ürünlerinde yaşanan indirimlerin ayrıntıları...

Migros'ta Kırmızı Et İndirimlerine Genel Bakış

Son dönemde yükselen kırmızı et fiyatları, tüketici bütçelerini zorlamaya devam ederken Migros, rekabetçi fiyatları ve geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor. Marketler arasındaki rekabet kızıştıkça, Migros'un indirim kampanyaları da büyük ilgi görüyor. Ne A101 ne de BİM; bu kez indirimler Migros'tan geliyor. Migros, özellikle kıyma, kuşbaşı ve pirzola gibi tercih edilen et ürünlerindeki fiyatları düşürerek müşterilerini memnun etmeyi başarıyor.

Migros'taki İndirimli Ürünler ve Fiyatları

Migros, kırmızı et kategorisinde çeşitli indirimler sunuyor. İşte indirimli ürünlerden bazıları ve yeni fiyatları:

Dana Kıymalık Kg: Eski fiyatı 419,95 TL olan dana kıymalık, yeni indirimle birlikte 399,95 TL'ye düştü.

Eski fiyatı 419,95 TL olan dana kıymalık, yeni indirimle birlikte 399,95 TL'ye düştü. Dana Kuşbaşı Kg: Önceki fiyatı 469,95 TL olan dana kuşbaşı, şimdi 449,95 TL.

Önceki fiyatı 469,95 TL olan dana kuşbaşı, şimdi 449,95 TL. Pirzola Kg: 899,95 TL'den 879,95 TL'ye indirilen pirzola, kaliteyi uygun fiyata sunuyor.

899,95 TL'den 879,95 TL'ye indirilen pirzola, kaliteyi uygun fiyata sunuyor. Dana But Sotelik Kg: 619,95 TL'den 599,95 TL'ye düşen bu ürün, et yemekleriniz için ideal.

619,95 TL'den 599,95 TL'ye düşen bu ürün, et yemekleriniz için ideal. Kuzu Külbastı Kg: 735,95 TL olan kuzu külbastı, indirimle 715,95 TL'ye satılıyor.

Neden Migros'tan Alışveriş Yapmalısınız?

Migros, kaliteli ürünleri uygun fiyata sunmanın yanı sıra, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefler. Marketlerdeki yoğunluğu azaltmak ve alışveriş deneyimini iyileştirmek için sürekli yenilikler peşinde olan Migros, Money Club kart sahiplerine özel indirimler ve kampanyalar sunarak ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor. Ayrıca, Migros'un seç-al kampanyaları sayesinde, müşteriler bütçelerine en uygun ürünleri kolaylıkla bulabiliyorlar.