Odeabank’tan Yakınlarını Getirene 10 Bin TL’ye Varan Nakit Ödül!
Odeabank, yakınlarını bankayla tanıştıran müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Yakınlarını Odea’ya davet edenler, 10 bin TL’ye kadar nakit ödül kazanma şansı yakalıyor. Banka, kampanya sayesinde hem müşterilerine çok özel fırsatlar sunuyor hem de birikimlerini en iyi şekilde değerlendirilmeleri için destek oluyor. Fırsattan yararlanmak için son gün 31 Aralık 2024.
Odeabank, yeni müşterilerine “Odealı ol” çağrısıyla, birbirinden avantajlı fırsatlar sunarken, mevcut müşterileri için de özel bir kampanya başlattı.
Arkadaşlarını Odeabank’a davet eden banka müşterileri, toplamda 10.000 TL nakit ödül kazanma şansı yakalıyor. Davet üzerine bankaya gelen yeni müşteri ise Odeabank’ın sunduğu en yüksek TL vadeli mevduat faiz oranından yararlanabiliyor. 31 Aralık’ta sona erecek bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Odea uygulamasındaki “Arkadaşını Davet Et” menüsünden özel davet kodunu oluşturması, davet edecekleri arkadaşlarıyla bu kodu paylaşmaları gerekiyor.
Bankanın hem yeni hem de eski müşterilerine kazandırdığı nakit ödül kampanyasının katılım şartlarına Odeabank’ın web sitesinden ulaşılabiliyor