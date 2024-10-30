A101'de 31 Ekim İndirimleri: Sürdürülebilir Ulaşım ve Teknolojik Ürünlerde Büyük Fırsatlar. Türkiye genelinde 81 ildeki 13.000’i aşkın mağazasıyla tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunan A101, 31 Ekim’de çeşitli teknolojik ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa çıkarıyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarından büyük ekran televizyonlara, beyaz eşyadan uygun fiyatlı teknolojik cihazlara kadar birçok ürün tüketicilerin beğenisine sunulacak.

A101, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ile Sürdürülebilir Ulaşımı Destekliyor

A101, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla 31 Ekim’de VESTEL 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu'nu 14.990 TL fiyatla satışa sunuyor. Elektrikli araç sahipleri için cazip bir fırsat olan bu ürün, hem çevreye duyarlı ulaşım çözümlerine katkı sağlıyor hem de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101’de Off-Road Tutkunlarına Özel Benzinli ATV Fırsatı

31 Ekim’de, off-road tutkunları için özel olarak getirilen REVOLT RA5 180 CC Off-Road Benzinli ATV, 84.990 TL fiyatıyla satışta olacak. Macera severler için yüksek performans sunan bu ATV, zorlu arazilerde sürüş keyfini artırmak üzere tasarlandı.

Uygun Fiyatlı Büyük Ekran Keyfi A101 Mağazalarında

A101, sinema keyfini evde yaşamak isteyenler için büyük ekran televizyonları uygun fiyatlarla sunuyor. 31 Ekim’de satışa çıkacak televizyon modelleri ve fiyatları şöyle:

HI-LEVEL 65UHL600 65” 4K UHD Smart TV : 17.499 TL

: 17.499 TL TOSHIBA 55UA2363DT 55” 4K UHD Android TV : 15.999 TL

: 15.999 TL ONVO 50OV6000U 50” Ultra HD Android 13 Smart LED TV: 10.999 TL

Geniş ekranlı ve yüksek çözünürlüklü bu televizyonlar, hem görsel hem de işitsel kalite sunarak evde eğlence deneyimini üst seviyeye taşıyor.