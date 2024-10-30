A101'de 31 Ekim İndirimleri: Sürdürülebilir Ulaşım ve Teknolojik Ürünlerde Büyük Fırsatlar
A101'de 31 Ekim İndirimleri: Sürdürülebilir Ulaşım ve Teknolojik Ürünlerde Büyük Fırsatlar. Türkiye genelinde 81 ildeki 13.000’i aşkın mağazasıyla tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunan A101, 31 Ekim’de çeşitli teknolojik ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa çıkarıyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarından büyük ekran televizyonlara, beyaz eşyadan uygun fiyatlı teknolojik cihazlara kadar birçok ürün tüketicilerin beğenisine sunulacak.
A101'de 31 Ekim İndirimleri: Sürdürülebilir Ulaşım ve Teknolojik Ürünlerde Büyük Fırsatlar. Türkiye genelinde 81 ildeki 13.000’i aşkın mağazasıyla tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunan A101, 31 Ekim’de çeşitli teknolojik ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa çıkarıyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarından büyük ekran televizyonlara, beyaz eşyadan uygun fiyatlı teknolojik cihazlara kadar birçok ürün tüketicilerin beğenisine sunulacak.
A101, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ile Sürdürülebilir Ulaşımı Destekliyor
A101, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla 31 Ekim’de VESTEL 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu'nu 14.990 TL fiyatla satışa sunuyor. Elektrikli araç sahipleri için cazip bir fırsat olan bu ürün, hem çevreye duyarlı ulaşım çözümlerine katkı sağlıyor hem de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
A101’de Off-Road Tutkunlarına Özel Benzinli ATV Fırsatı
31 Ekim’de, off-road tutkunları için özel olarak getirilen REVOLT RA5 180 CC Off-Road Benzinli ATV, 84.990 TL fiyatıyla satışta olacak. Macera severler için yüksek performans sunan bu ATV, zorlu arazilerde sürüş keyfini artırmak üzere tasarlandı.
Uygun Fiyatlı Büyük Ekran Keyfi A101 Mağazalarında
A101, sinema keyfini evde yaşamak isteyenler için büyük ekran televizyonları uygun fiyatlarla sunuyor. 31 Ekim’de satışa çıkacak televizyon modelleri ve fiyatları şöyle:
- HI-LEVEL 65UHL600 65” 4K UHD Smart TV: 17.499 TL
- TOSHIBA 55UA2363DT 55” 4K UHD Android TV: 15.999 TL
- ONVO 50OV6000U 50” Ultra HD Android 13 Smart LED TV: 10.999 TL
Geniş ekranlı ve yüksek çözünürlüklü bu televizyonlar, hem görsel hem de işitsel kalite sunarak evde eğlence deneyimini üst seviyeye taşıyor.
A101’de Beyaz Eşyada Cazip Fiyatlar
Ev ihtiyaçları için beyaz eşya arayışında olan tüketicilere de hitap eden A101, 31 Ekim’de geniş beyaz eşya yelpazesiyle cazip fiyat seçenekleri sunuyor:
- FLAVEL FLV 7007 CM Çamaşır Makinesi: 8.999 TL
- FLAVEL FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.999 TL
- FLAVEL FLV 3600 E Buzdolabı: 12.999 TL
- REGAL Beyaz 3’lü Ankastre Set: 13.499 TL
Kaliteli ve dayanıklı beyaz eşyalar, ev ekonomisini düşünenler için uygun fiyatlarla satışa çıkıyor.
A101’den Bütçe Dostu Teknolojik Ürünler
A101, teknoloji tutkunları için de geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar, yazıcı ve cep telefonu gibi ürünler 31 Ekim’de A101 mağazalarında olacak:
- LENOVO 15IGL7 Notebook: 6.999 TL
- CANON G3430 Tanklı Yazıcı: 4.599 TL
- OMIX X4 6 GB 128 GB Cep Telefonu: 4.999 TL
- TRAX TBS573 Bluetooth Hoparlör: 349 TL
- PIRANHA 7657 Şarjlı Bluetooth Mouse: 279 TL
- PIRANHA 9946 Bluetooth Kulaklık: 249 TL
Bu uygun fiyatlı cihazlar, kullanıcıların günlük teknoloji ihtiyaçlarına ekonomik çözümler sunuyor.
Pratik ve Kullanışlı Küçük Ev Aletleri A101’de
Günlük yaşamı kolaylaştıran küçük ev aletleri de A101’de uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor:
- SAMSUNG MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın: 2.999 TL
- SINGER M1605 Dikiş Makinesi: 3.999 TL
- KIWI KWP 8513 Şarjlı Su Pompası: 129 TL
- KIWI KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 799 TL
- ARZUM AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü: 1.199 TL
- KIWI KFM-8636 Ayak Masaj Aleti: 799 TL
- APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti: 539 TL
- APRILLA ATR7018 Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 349 TL