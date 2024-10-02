A101’de 3 Ekim Teknoloji Fırsatları: Elektrikli Moped, Katlanabilir Bisiklet ve Daha Fazlası... Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olan A101, her hafta uygun fiyatlı teknolojik ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 81 ilde, 13.000’den fazla mağazası bulunan A101, 3 Ekim’de de birbirinden cazip ürünleri satışa sunuyor. Elektrikli mopedlerden büyük ekran televizyonlara, beyaz eşyalardan akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle teknolojiseverleri mutlu etmeyi hedefliyor.

Elektrikli Taşıtlarla Çevreci ve Ekonomik Ulaşım

A101, çevreci ve ekonomik ulaşım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu hafta satışa sunulacak APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, 47.990 TL’lik fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor. Özellikle şehir içi kısa mesafeli ulaşımda pratik bir çözüm sunan bu araç, hem yakıt maliyetlerinden tasarruf sağlıyor hem de çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda VOLTA VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet de 16.990 TL fiyat etiketiyle mağazalarda yerini alacak. Bu bisiklet, katlanabilir yapısıyla taşımada kolaylık sağlarken, elektrikli motoruyla pedal çevirmeden rahat bir sürüş deneyimi sunuyor.

A101’den Büyük Ekran Televizyon Fırsatları

Televizyon almak isteyenler için A101’in 3 Ekim fırsatları kaçırılmayacak türden. PHILIPS 55PUS7609/62 55" 4K UHD Smart LED TV 22.999 TL fiyatıyla satışa sunulurken, üstün görüntü kalitesi ve geniş ekranıyla sinema keyfini evinize taşıyor. Bunun yanı sıra TOSHIBA 65UL2363DT & 65UL2163DT/2 65” 4K Ultra HD Smart LED TV, sadece 20.999 TL’den alıcılarını bekliyor. Daha kompakt bir seçenek arayanlar için PHILIPS 50PUS7609/62 50’’ 4K UHD Smart LED TV 18.999 TL fiyat etiketiyle raflarda olacak. Küçük odalar için ideal olan ONVO 32OV5000H 32" HD Ready Uydu Alıcılı LED TV ise sadece 4.399 TL’ye satılacak.

Beyaz Eşyalarda Uygun Fiyat ve Yüksek Performans

A101, beyaz eşya kategorisinde de uygun fiyatlı ve yüksek performanslı ürünlerle dikkat çekiyor. SEG CM 910 INV 9 Kg Çamaşır Makinesi, 9.499 TL’ye kullanıcılarla buluşuyor. Yüksek kapasitesi ve enerji tasarrufu sağlayan yapısıyla öne çıkan bu çamaşır makinesi, ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, 7.999 TL’ye satışa sunulurken, mutfakta zaman kazandıran özellikleriyle dikkat çekiyor. SEG NF4831 No-Frost Buzdolabı, geniş iç hacmi ve 15.999 TL’lik fiyatıyla her mutfağa uygun bir seçenek sunuyor. Daha küçük alanlar için ise REGAL RGL 90 BT/BT 1001/ BT 901 Büro Tipi Buzdolabı sadece 4.999 TL’ye alıcı bulacak.

Akıllı Telefon ve Tablet Fırsatları

A101’in teknoloji severlere sunduğu bir diğer kategori ise akıllı telefonlar ve tabletler. WIKO T60 Cep Telefonu, sadece 5.999 TL’ye satılırken, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Hafifliği ve işlevselliği ile öne çıkan VESTEL V Tab Z1 A Tablet, 2.999 TL fiyatıyla kullanıcılara sunulacak. Müzik ve ses teknolojisi tutkunları için LENOVO Xt88 Tws Bluetooth Kulaklık 599 TL, LENOVO K3 Pro Bluetooth Speaker ise sadece 399 TL’ye satılacak.