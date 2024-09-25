A101 26 Eylül’de Tiny House ve Daha Fazlasını Yeniden Satışa Sunuyor
A101 26 Eylül’de Tiny House ve Daha Fazlasını Yeniden Satışa Sunuyor! Türkiye genelinde 13.000'den fazla mağazasıyla geniş bir tüketici kitlesine ulaşan A101, 26 Eylül’de büyük fırsatlarla dolu yeni bir kampanya başlatıyor. Teknolojik ürünlerden doğa severler için Tiny House seçeneklerine kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Bu kampanyada öne çıkan ürünler, özellikle bütçe dostu olmalarıyla dikkat çekiyor.
A101 26 Eylül’de Tiny House ve Daha Fazlasını Yeniden Satışa Sunuyor! Türkiye genelinde 13.000'den fazla mağazasıyla geniş bir tüketici kitlesine ulaşan A101, 26 Eylül’de büyük fırsatlarla dolu yeni bir kampanya başlatıyor. Teknolojik ürünlerden doğa severler için Tiny House seçeneklerine kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Bu kampanyada öne çıkan ürünler, özellikle bütçe dostu olmalarıyla dikkat çekiyor.
Tiny House Fırsatları A101’de!
Doğa ile iç içe yaşamak isteyenler için Tiny House, son dönemin en popüler tercihleri arasında yer alıyor. A101, bu trende ayak uydurarak 26 Eylül’de ESCAMP 6500 Flat Tiny House’u 449.000 TL’ye satışa sunuyor. Minimalist yaşam tarzını benimseyenler ve doğaya kaçmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!
Elektrikli Moped ve Bisikletler A101’de Satışta
A101, teknolojik ürünler arasında elektrikli araçlara da yer veriyor. Özellikle şehir içi ulaşımda pratiklik sağlayan elektrikli moped ve bisikletler, uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. APEC APM2 üç tekerlekli elektrikli moped 43.990 TL’ye, VOLTA VB2 katlanabilir elektrikli bisiklet 19.990 TL’ye ve VOLTA VB3 elektrikli bisiklet ise 16.990 TL’ye satışa sunuluyor. Şehir içi ulaşımda ekonomik ve çevre dostu çözümler arayanlar için mükemmel seçenekler!
A101’de Kaliteli Televizyonlar Bütçe Dostu Fiyatlarla
A101, geniş ekranlı ve yüksek çözünürlüklü televizyon arayanlar için cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. 65 inç büyüklüğünde HI-LEVEL 65UHL600 4K UHD Smart TV 17.499 TL’ye, TOSHIBA’nın 50 inç 4K Ultra HD Android TV modeli 12.999 TL’ye ve 43 inç 4K UHD Android TV’si 10.999 TL’ye satışa çıkıyor. Daha kompakt çözümler arayanlar için ONVO’nun 42 inç Full HD Android Smart LED TV modeli 6.999 TL, 32 inç HD Ready modeli ise sadece 4.799 TL fiyatıyla tüketicileri bekliyor.
Uygun Fiyatlı Beyaz Eşyalar A101 Raflarında
Beyaz eşya arayışında olanlar için A101, bütçe dostu ürünler sunuyor. SEG markasına ait LF 2831 buzdolabı, BM 6001 bulaşık makinesi ve CM 710 çamaşır makinesi 8.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca 12 kg kapasiteli SEG CM 1212 E çamaşır makinesi 14.999 TL’ye, GOODWEST 3’lü siyah cam ankastre set ise 6.499 TL’ye satışta.
A101’de Akıllı Telefon ve Kulaklık Kampanyası
Teknolojik cihazlara ihtiyaç duyanlar için A101’de cazip fırsatlar sunuluyor. OMIX X4 cep telefonu, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle 4.999 TL’ye satışa sunuluyor. Aynı zamanda GOSMART markasına ait kablosuz hoparlör 149 TL, TWS 14 Bluetooth kulaklık 249 TL, kulak üstü Bluetooth kulaklık 199 TL gibi uygun fiyatlarla tüketicilere ulaşıyor.
Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünleri de A101’de
A101, sadece teknolojik cihazlar değil, aynı zamanda evde işlerinizi kolaylaştıracak küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri de sunuyor. HOMEND’in Coffeebreak 5046H filtre kahve makinesi 1.599 TL, SIMFER’in beyaz mini fırını 2.199 TL, SINBO’nun ızgara ve tost makinesi ise 1.299 TL’ye satışta. Ayrıca HOMEND 1261 H Dustrider şarjlı dik süpürge 3.699 TL, ARZUM Peta seramik tabanlı ütü 1.199 TL’ye sunuluyor. Kişisel bakım ürünleri arasında ise PIERRE CARDIN akıllı vücut analiz baskülü 439 TL ve hava üflemeli saç şekillendirici 799 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
Evcil Hayvan Sahipleri İçin A101’de Özel Ürünler
Evcil hayvan sahipleri de A101’in bu haftaki kampanyalarından yararlanabilecek. KIWI Pets markalı kameralı akıllı evcil hayvan besleyici 1.699 TL, hareket sensörlü su çeşmesi 699 TL ve evcil hayvan bakım seti ise sadece 399 TL’ye satışta. Evcil dostlarınızın ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak için bu fırsatları kaçırmayın.