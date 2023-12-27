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Tarım Kredi Kooperatifinden Kıyma ve et fiyatlarında büyük indirim!

Yayınlanma:
Tarım Kredi Kooperatifinden Kıyma ve et fiyatlarında büyük indirim!
"Tüketicilerin Gözdesi Tarım Kredi Marketleri, Yılın Son İndirim Şölenini Başlattı! 16 - 31 Aralık 2023 Kataloğu Yayınlandı, Özellikle Kasap Ürünlerinde Büyük İndirimler Sizi Bekliyor!"

"Tüketicilerin Gözdesi Tarım Kredi Marketleri, Yılın Son İndirim Şölenini Başlattı! 16 - 31 Aralık 2023 Kataloğu Yayınlandı, Özellikle Kasap Ürünlerinde Büyük İndirimler Sizi Bekliyor!"

BU FIRSATLARI KAÇIRMAYIN

  • Köytav Pekin ördeği 139,90 TL

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  • Küçük fileto 132,90 TL

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  • Fısh fısh karides 500gr 79,90 TL

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  • TK soyulmuş sosis 64,90 TL

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  • TK kasap sucuk 133,90 TL

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  • TK macar salam 59,50 TL

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  • Superfresh soğan halkası 52,90 TL

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  • Bütün piliç 60,90 TL

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TK dana kıyma 400 gr 103,90 TL

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  • İşkembe çorbası 750 gr 69,90 TL

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  • Akpınar tava beyaz peynir 84,50 TL

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  • TK kaymaklı tava yoğurdu 35,90 TL

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  • TKS süzme yoğurt 55 TL

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  • TKS ayran 1,5L 25,50 TL

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  • TK olgunlaştırılmış beyaz peynir 114,90 TL

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  • TK beyaz peynir 109,90 TL

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  • Tarsüt tulum peyniri 92,90 TL

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  • Tarsüt tost peyniri 700gr 127,90 TL

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Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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