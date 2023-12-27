Tarım Kredi Kooperatifinden Kıyma ve et fiyatlarında büyük indirim!
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"Tüketicilerin Gözdesi Tarım Kredi Marketleri, Yılın Son İndirim Şölenini Başlattı! 16 - 31 Aralık 2023 Kataloğu Yayınlandı, Özellikle Kasap Ürünlerinde Büyük İndirimler Sizi Bekliyor!"
"Tüketicilerin Gözdesi Tarım Kredi Marketleri, Yılın Son İndirim Şölenini Başlattı! 16 - 31 Aralık 2023 Kataloğu Yayınlandı, Özellikle Kasap Ürünlerinde Büyük İndirimler Sizi Bekliyor!"
BU FIRSATLARI KAÇIRMAYIN
- Köytav Pekin ördeği 139,90 TL
- Küçük fileto 132,90 TL
- Fısh fısh karides 500gr 79,90 TL
- TK soyulmuş sosis 64,90 TL
- TK kasap sucuk 133,90 TL
- TK macar salam 59,50 TL
- Superfresh soğan halkası 52,90 TL
- Bütün piliç 60,90 TL
TK dana kıyma 400 gr 103,90 TL
- İşkembe çorbası 750 gr 69,90 TL
- Akpınar tava beyaz peynir 84,50 TL
- TK kaymaklı tava yoğurdu 35,90 TL
- TKS süzme yoğurt 55 TL
- TKS ayran 1,5L 25,50 TL
- TK olgunlaştırılmış beyaz peynir 114,90 TL
- TK beyaz peynir 109,90 TL
- Tarsüt tulum peyniri 92,90 TL
- Tarsüt tost peyniri 700gr 127,90 TL
Kaynak:
Aktüel