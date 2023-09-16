Tarım Kredi Kooperatifi İlk Defa Böyle İndirim Yaptı! İşte İndirim Listesi..

Tarım Kredi Kooperatifi Tuvalet Kağıdında Dev İndirim:

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, her ay düzenlediği indirimlerle tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Bu ayın indirimleri arasında özellikle dikkat çeken bir fırsat var: tuvalet kağıdı indirimi! Pandemi döneminde yaşanan üretim sıkıntıları ve artan maliyetler nedeniyle tuvalet kağıtlarının fiyatı yükselmişti, ancak Tarım Kredi Kooperatifi marketleri bu sorunu çözmek için büyük bir adım attı.

Tuvalet Kağıdı İndirim Detayları:

1 Eylül tarihinde başlayan indirim kampanyası kapsamında Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, 2 katlı ve 16'lı tuvalet kağıdı paketini sadece 72,90 TL'ye sunuyor. Bu indirim, tuvalet kağıdı alışverişlerini uygun hale getirmek isteyen tüketiciler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

İndirim Ne Zaman Son Bulacak?

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu indirim kampanyası 17 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar tuvalet kağıdı alışverişi yaparak uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi'nden Ekonomik Alışveriş:

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, her ay düzenli olarak indirimlerle tüketicilere ekonomik alışveriş fırsatları sunuyor. Peynir ürünlerinden salçalara, bebek bezlerinden deterjanlara kadar geniş bir ürün yelpazesi üzerinde indirimler gerçekleştiriyor. Bu sayede tüketiciler, temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabiliyorlar.