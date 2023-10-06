Tarım Kredi Hafta Sonuna Özel İndirim Başlattı! İşte Yeni Ürünler ve Fiyatlar

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, her ay müşterilerine sunduğu avantajlı indirimlerle dikkat çekiyor. Ekim ayının ilk haftasında da müşterilerini sevindiren Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, 6 Ekim 2023 tarihinde başlayacak olan indirim kampanyasını duyurdu. İndirimlerin 19 Ekim 2023 tarihine kadar süreceğini belirten kooperatif, bu süre zarfında birçok temel gıda ürününde fiyatları düşürecek.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden yapılan duyuruya göre, indirimler bugün itibariyle başladı. Temel ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabileceğiniz bu indirim kampanyasıyla birlikte sofralarınız daha hesaplı hale gelecek. İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu ayki indirimlerinden bazıları:

Ayçiçek Yağı: 39,00 TL Ayçiçek yağı, mutfakların vazgeçilmezlerinden biridir. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağının uygun fiyatıyla sofralarınıza lezzet katacaksınız.

Pirinç: 35,35 TL Pirinç, özellikle pilavların vazgeçilmez malzemesidir. Ekonomik paketler halinde sunulan pirinç, bu indirimle daha da hesaplı olacak.

Peynir: 57,90 TL Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı peynir, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde uygun fiyatıyla sizi bekliyor.

İndirimler 19 Ekim'e kadar devam edecek, bu süre zarfında birçok farklı üründe indirimler sizleri bekliyor olacak. Bunlar sadece örneklerden birkaçı, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde daha birçok üründe avantajlı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, müşterilerine her zaman kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma taahhüdüyle hareket ediyor. Bu indirim kampanyası da bu taahhüdün bir göstergesi olarak müşterilere sunuluyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde, bütçelerini daha iyi planlamak isteyenler için Tarım Kredi Kooperatifi marketleri her zaman güvenilir bir adres olmayı sürdürüyor.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sunduğu bu avantajlı indirimlerle alışveriş listenizi hazırlayabilir ve hafta sonunu hesaplı alışverişle değerlendirebilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifi, müşterilerinin memnuniyetini her zaman ön planda tutarak kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla sunmaya devam ediyor.