Tarım Kredi Duyurdu! Bu Ürünlerde İndirim Olacak..

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, her ay müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Eylül ayının ikinci yarısında da peynir, sucuk, sosis gibi ürünlerde büyük indirimlerle karşımıza çıkan kooperatif, aynı zamanda çikolata, kahve ve çay gibi atıştırmalık ürünlerde de indirimleri sürdürüyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sunduğu eylül ayı indirimlerinin detayları:

Peynirler 49,90 TL'ye Satışta!

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde peynir severler için harika bir fırsat sunuluyor. TK Macar Salam Dana Eti 250 GR sadece 49,90 TL ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Lezzetli bir atıştırmalık veya kahvaltı seçeneği arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!

Salam ve Sosisler İndirimde!

Salam ve sosis sevenler için de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri devam ediyor. TK Kasap Sucuk Dana Eti 400 GR 117,90 TL, TK Kokteyl Sosis Dana Eti 200 GR ise 44,90 TL'ye satılıyor. Bu ürünler, hem pratik atıştırmalıklar hem de yemeklerinizde kullanabileceğiniz kaliteli et ürünleri olarak dikkat çekiyor.

Çay, Kahve ve Çikolatalar Kaçırılmayacak Fiyatlarla!

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde çay, kahve ve çikolata gibi atıştırmalık ürünlerde de indirimler bulunuyor. TK Filiz Siyah Çay 1000 GR sadece 94,90 TL, TK Bergamot Aromalı Çay 500 GR ise 44,90 TL'ye satılıyor. Ayrıca çikolata severler için Tadelle Sütlü Çikolata Fındık Dolgulu 52 GR 14,90 TL, Regno Çikolata Hindistan Cevizli 4'lü 40 GR 14,90 TL ve Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 10’lu sadece 36,90 TL ile raflarda yerini alıyor.

Bu indirimlerle Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, müşterilerine kaliteli gıda ürünlerini uygun fiyatlarla sunmayı sürdürüyor. Peynir, sucuk, sosis gibi et ürünlerinden tutun da çay, kahve ve çikolatalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle herkesin ihtiyacını karşılayacak seçenekler sunuyor. Kaçırmamak için hemen en yakın Tarım Kredi Kooperatifi marketine uğramak gerekebilir. Unutmayın, indirimli ürünler stoklarla sınırlı olabilir!