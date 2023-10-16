Tarım Kredi Büyük İndirim Başlıyor: TAM Yüzde 50 İndirim..

Türkiye'de yaşanan artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar, günlük harcamalarını en aza indirmek için fırsatları yakından takip etmektedirler. Bu çerçevede, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri tarafından yapılan önemli bir indirim duyurusu tüm dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın market indirimi mesajı sonrası, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri yüzde 50'ye varan indirim fırsatıyla tüketicileri sevindirecek.

Bu özel indirim kampanyası kapsamında, temel ihtiyaç ürünleri ile temizlik ürünlerinde büyük indirimler uygulanacak. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 50'ye varan indirimler yarından itibaren başlayacak ve 2 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında, ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

Yüzde 50 İndirim Fırsatı! Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirim kampanyası, Türkiye genelindeki 3 bini aşkın mağazada geçerli olacak. Bu kampanya, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünlerini kapsamının yanı sıra, deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini de içerecek. Yani evinizin temel ihtiyaçları ve günlük kullanım ürünlerinde büyük tasarruf fırsatları sizi bekliyor.

Son Tarih 2 Kasım! Bu büyük indirim kampanyası yarından itibaren başlayacak ve 2 Kasım'a kadar devam edecek. Dolayısıyla, stoklar tükenmeden bu fırsattan yararlanmanızı öneririz. Özellikle temel gıda ürünlerinde ve temizlik malzemelerinde yapılacak olan yüzde 50'ye varan indirimler, aile bütçenize önemli bir katkı sağlayabilir.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki bu özel indirim kampanyası ile daha uygun fiyatlarla temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, bütçenizi koruyabilirsiniz. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de manav reyonundaki indirimlerin devam edeceği bu kampanyayı kaçırmamak için marketlerin kapısında kuyruğa girmeye hazırlıklı olun. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir!