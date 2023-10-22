ŞOK marketten inanılmaz indirim! İndirimi gören markete akın etti !

Bazı marketler son zamanlarda indirim haberleri ile gündeme geliyor. Bir yeni indirim haberi de ŞOK marketten geldi. ŞOK market adete herkesi şok edecek bir indirim yaptı! Yüzde 40 indirimi duyan koşuyor… O ürünün fiyatı “yok artık” dedirtti. İşte o indirimli ürünler ve fiyatları…

ŞOK HAFTANIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 750 Ml 26,00 TL

Şölen Greta Kraker Zeytin Kekik 120 Gr 12,00 TL

Syoss Şampuan Saç Dökülmesine Karşı 500m 60,00 TL

Syoss Keratin Şampuan 500 Ml 60,00 TL

Syoss Pure Şampuan 500 Ml 60,00 TL

Mis Pastörize Süt 1 Lt 24,25 TL

Mis Beyaz Peynir Keçi Sütlü 350 Gr 89,00 TL

Mis Labne 200 Gr 25,00 TL

Sütaş Kaşar Peyniri 500 Gr 117,50 TL

Lezzetlim Dilimli Pastırma 120 Gr 79,50 TL

Mis Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 Gr 55,00 TL

Lipton Yellow Label Çay 1000 Gr 142,90 TL

Deren Filiz Çay 500 Gr 42,50 TL

Lezzcafe 3ü 1 Arada Kahve 18gr 3,00 TL

İçim Süt %3 Yağlı 1 L 31,90 TL