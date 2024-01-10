ŞOK markette teknoloji ürünlerinde büyük indirim !

Ülkemizin önde gelen marketlerinden biri olan ŞOK, 10 Ocak 2024 Çarşamba kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bugün itibariyle geçerli olan indirimler, özellikle dikey süpürge, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi teknolojik ürünlerde gerçekleştirilen avantajlı fırsatlarla dikkat çekiyor