ŞOK Market'te 3 Gün Süreyle Özel İndirimler Başlıyor! ŞOK Market'te Büyük Kampanya!

ŞOK, 21 Ekim Cumartesi özel aktüel ürün kataloğuyla tüketicilere muhteşem indirimler sunuyor. Bu harika fırsatlarla Şok Market'te üç gün süreyle indirimler devam edecek.

Haftanın Öne Çıkan İndirimleri:

Düzenli olarak tüketicilere özel indirimler sunan ŞOK, bu haftanın en dikkat çekici ürünlerini şu şekilde sıralıyor:

Mutfak Ürünleri: Alpina Ankastre Set: 5.299 TL Sinbo Airfryer: 1.499 TL Airfryer Aksesuarları: 24,95 TL'den başlayan fiyatlarla

Ev ve Moda Ürünleri: Şık Şemsiyeler: Sadece 139 TL Farklı Renklerde Akrilik Yünler: 19,95 TL

Çocuk Oyuncakları: Jurassic World Dinazor Serisi: 29,95 TL'den başlayan fiyatlarla Oyuncak Tamir Seti: 99,95 TL Oyun Hamuru Seti: 49,95 TL



25 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ekstra Fırsatlar: