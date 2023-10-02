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ŞOK Marketler’den Cumhuriyet'in 100.yılına özel büyük indirim kampanyası

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ŞOK Marketler’den Cumhuriyet'in 100.yılına özel büyük indirim kampanyası
Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri" kapsamında ŞOK Marketler'de büyük bir indirim kampanyası başlıyor! Ekim ayı boyunca, toplam 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca, ŞOK'un sadakat programı Win ile yapılan alışverişlerde müşterilere TL kazancı sağlanacak. Bu büyük avantajları kaçırmamak için ŞOK Marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın!

Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri" kapsamında ŞOK Marketler'de büyük bir indirim kampanyası başlıyor! Ekim ayı boyunca, toplam 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca, ŞOK'un sadakat programı Win ile yapılan alışverişlerde müşterilere TL kazancı sağlanacak. Bu büyük avantajları kaçırmamak için ŞOK Marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın!

EKİM AYI BOYUNCA BÜYÜK AVANTAJLAR

Uğur Demirel: “Ekim ayı boyunca 'Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri' kampanyasıyla hem halkımızın heyecanına ortak oluyoruz hem de bu kampanya sayesinde enflasyonla mücadeleye katkı veriyoruz."

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel indirim kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “Çok büyük mücadelelerle kazanılan milletimizin varoluş savaşı tam 100 yıl önce Cumhuriyetin kuruluşu ile taçlandırıldı. Öncelikle Cumhuriyeti bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ülkemizi daha da ileriye taşımak için çok çalışırken, ülkemizin bu en kıymetli gününü de kuşkusuz büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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