Şok Marketlerde indirimli koşu bandı satışı başladı ! Zayıflamak isteyenlere büyük fırsat

ŞOK, 1 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Başta dikey süpürge ve koşu bandı olmak üzere dolu dolu tam 14 sayfa katalog yayınlayan Şok market çok konuşulacak...