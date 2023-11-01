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Şok Marketlerde indirimli koşu bandı satışı başladı ! Zayıflamak isteyenlere büyük fırsat

Yayınlanma:
Şok Marketlerde indirimli koşu bandı satışı başladı ! Zayıflamak isteyenlere büyük fırsat
ŞOK, 1 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Başta dikey süpürge ve koşu bandı olmak üzere dolu dolu tam 14 sayfa katalog yayınlayan Şok market çok konuşulacak...

ŞOK, 1 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Başta dikey süpürge ve koşu bandı olmak üzere dolu dolu tam 14 sayfa katalog yayınlayan Şok market çok konuşulacak...

BU FIRSATLAR KAÇMAZ

  • Alpina Cam Ankastre Set 4.999 TL
  • Sinbo Tost Makinesi 1.199 TL
  • Sinbo Barberkü Izgara 599 TL
  • Mutfak Rafı Terek 499 TL
  • Paşabahçe Mystic Jungle Çay Seti 8 Parça 179 TL
  • 3'lü Meşrubat Bardağı 89,95 TL
  • 3'lü Su Bardağı 69,95 TL
  • Şeffaf Kapaklı Karaf 69,95 TL
  • Pasta Tabağı 34,95 TL
  • Ahşap Tepsi ve 6 Adet Çay Tabağı 129 TL
  • Yağlık 149 TL
  • Çift Renk Büyük Kase 79,95 TL
  • Çift Renk Tabak 44,95 TL
  • Çift Renk Tabak 27,95 TL
  • 6 Gözlü Baharatlık 39,95 TL
  • Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 29,95 TL
  • Sarkap Home Cam Kavanoz 49,95 TL

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  • Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 229 TL
  • Slazenger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 239 TL
  • Slazenger Erkek Sıfır Yaka Sweatshirt 229 TL
  • Slazenger Kadın / Erkek Modal Kumaş T-Shirt 179 TL
  • Slazenger Erkek Trekking Ayakkabı 499 TL
  • 65 cm Pilates / Yoga Topu 169 TL
  • 20 cm Pilates / Yoga Topu 39,95 TL
  • Boks Torbası 249 TL
  • 2x5 kg Pvc Dumbell 169 TL
  • 2x1 kg Pvc Dumbell 69,95 TL
  • 2'li Pipetli Sporcu Matarası 199 TL
  • 2000 ml Pipetli Sporcu Matarası 119 TL
  • Portatif Şarjlı Blender 199 TL
  • 3'lü Pilates Bandı 69,95 TL
  • Kapı Barfiksi 169 TL
  • Egzersiz Matı 119 TL
  • Atlama İpi 29,95 TL
  • Flex Bar 99,95 TL

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  • Yui K22 Dokunmatik Led Ekranlı Araç Ev Tipi 22 Litre Taşınabilir Mini Buzdolabı 4.699 TL
  • Yui Stand Mikser 5,5 Litre 1300 W 2.799 TL
  • Yui Y1 Walkingpad Akıllı Yürüyüş Bandı 5.999 TL
  • Yui 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Öğütücü Makinesi 1.099 TL
  • Yui Saç Şekillendirici 499 TL
  • Yui 4'ü 1 Arada Saç Şekillendirici Tarak 389 TL
  • Yui Sivrisinek Kovucu Saatli Bileklik 149 TL
  • Xiaomi Watch S1 Active Akıllı Saat 2.699 TL
  • Yui Led Göstergeli Seramik Plaka Kablosuz Saç Şekillendirici 549 TL
  • Yui Katlanabilir Elektrikli Saç Düzleştirici Tarak 399 TL
  • Yui Seramik Plaka Afro Dalga 9 mm Saç Maşası 449 TL

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  • Zwilling 5 Parça Tencere Seti 5.949 TL
  • Zwilling Granit Derin Kızartma Tavası 1.999 TL
  • Zwilling 5 Parça Tencere Seti 5.899 TL
  • Zwilling Duraslide Yapışmaz Granit Tava 1.599 TL
  • Zwilling Izgara Tava 2.149 TL
  • Zwilling Kızartma Tavası 1.999 TL
  • Zwilling 8 Parça Bıçak Seti 6.799 TL
  • Zwilling Greenwich Çatal Kaşık Bıçak Seti 68 Parça 5.999 TL

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  • Meta Geniş Kitaplık 1.499 TL
  • Norm Geniş Kitaplık 949 TL
  • Vega Kapaklı Kitaplık 1.299 TL
  • Vega Geniş Dört Kapaklı Dolap 1.629 TL
  • Milas Yan Sehpa 619 TL
  • Slot Yan Sehpa 409 TL
  • Vega İki Kapaklı Alçak Dolap 999 TL
  • Tona Minderli Ayakkabılık 849 TL
  • Vega Konsol 1.429 TL

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  • Target Masajlı Koşu Bandı 9.999 TL
  • Kürek 3.899 TL
  • Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 8.699 TL
  • X2 Air Bike 5.499 TL
  • Orbitrac Bisiklet Eliptik 4.399 TL
  • Dikey Bisiklet 4.399 TL
  • Oturaklı Manyetik Eliptik Bisiklet 6.399 TL
  • Bisiklet 2.499 TL

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  • Tiamob 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.449 TL
  • Tiamob Lina 2 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL
  • 4 Kapaklı Konsol 1.839 TL
  • Kapaklı Çalışma Masası 1.199 TL
  • Mutfak Masası 1.149 TL
  • Sürgülü Kapaklı Çekmeceli Gardırop Barok 5.999 TL
  • Tv Ünitesi 979 TL

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  • Columbia Puffect Mont 3.499 TL
  • Columbia W Heavenly Mont 2.999 TL
  • Columbia Powder Lite Mont Kadın 2.999 TL
  • Columbia Bird Mountain Mont 4.499 TL
  • Columbia Pike Lake Cropped Mont 3.499 TL
  • Columbia St. Cloud Down Kaban 4.999 TL
  • Columbia Pouring Adventure Yağmurluk Kadın 1.999 TL
  • Columbia ICY Heights II Kaban Kadın 3.799 TL
  • Columbia M Ten Trails Mont 2.999 TL
  • Columbia Inner Limits II Yağmurluk Erkek 1.999 TL
  • Columbia Gate Racer Softshell Mont 2.999 TL
  • Columbia Pike Lake Mont Erkek 2.999 TL

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  • Su Arıtma Cihazı 1.899 TL
  • Electrolux Perfectcare 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.799 TL
  • Electrolux 9 Kg Inverter Kurutma Makinesi 19.999 TL
  • Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 23.449 TL
  • Electrolux Ultimate Dikey Şarjlı Süpürge 7.699 TL
  • Electrolux Ultimate Şarjlı Dikey Süpürge 10.699 TL
  • Tefal 6X Unlimited One İndüksiyon Taban 3'lü Tava Set 2.999 TL
  • Tefal Magic Tea XL Çelik Çay Makinesi 2.399 TL
  • Electrolux 8 Programlı Bulaşık Makinesi 15.449 TL
  • Tefal Titanyum 2X XL Difüzyon Tabanlı Tencere 1.099 TL
  • Baymak BT-8000 Banyo Tipi Su Isıtıcı 1.199 TL
  • LG Çift Batarya Şarjlı Dikey Süpürge 9.199 TL

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  • Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 8.199 TL
  • Orbus 2200 W Taşınabilir Güç İstasyonu 34.999 TL
  • Orbus 300 W Taşınabilir Güç İstasyonu 6.699 TL
  • Orbus 1200 W Taşınabilir Güç İstasyonu 19.999 TL
  • Orbus 600 W Taşınabilir Güç İstasyonu 9.999 TL

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Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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