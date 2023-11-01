Şok Marketlerde indirimli koşu bandı satışı başladı ! Zayıflamak isteyenlere büyük fırsat
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ŞOK, 1 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Başta dikey süpürge ve koşu bandı olmak üzere dolu dolu tam 14 sayfa katalog yayınlayan Şok market çok konuşulacak...
ŞOK, 1 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Başta dikey süpürge ve koşu bandı olmak üzere dolu dolu tam 14 sayfa katalog yayınlayan Şok market çok konuşulacak...
BU FIRSATLAR KAÇMAZ
- Alpina Cam Ankastre Set 4.999 TL
- Sinbo Tost Makinesi 1.199 TL
- Sinbo Barberkü Izgara 599 TL
- Mutfak Rafı Terek 499 TL
- Paşabahçe Mystic Jungle Çay Seti 8 Parça 179 TL
- 3'lü Meşrubat Bardağı 89,95 TL
- 3'lü Su Bardağı 69,95 TL
- Şeffaf Kapaklı Karaf 69,95 TL
- Pasta Tabağı 34,95 TL
- Ahşap Tepsi ve 6 Adet Çay Tabağı 129 TL
- Yağlık 149 TL
- Çift Renk Büyük Kase 79,95 TL
- Çift Renk Tabak 44,95 TL
- Çift Renk Tabak 27,95 TL
- 6 Gözlü Baharatlık 39,95 TL
- Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 29,95 TL
- Sarkap Home Cam Kavanoz 49,95 TL
- Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 229 TL
- Slazenger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 239 TL
- Slazenger Erkek Sıfır Yaka Sweatshirt 229 TL
- Slazenger Kadın / Erkek Modal Kumaş T-Shirt 179 TL
- Slazenger Erkek Trekking Ayakkabı 499 TL
- 65 cm Pilates / Yoga Topu 169 TL
- 20 cm Pilates / Yoga Topu 39,95 TL
- Boks Torbası 249 TL
- 2x5 kg Pvc Dumbell 169 TL
- 2x1 kg Pvc Dumbell 69,95 TL
- 2'li Pipetli Sporcu Matarası 199 TL
- 2000 ml Pipetli Sporcu Matarası 119 TL
- Portatif Şarjlı Blender 199 TL
- 3'lü Pilates Bandı 69,95 TL
- Kapı Barfiksi 169 TL
- Egzersiz Matı 119 TL
- Atlama İpi 29,95 TL
- Flex Bar 99,95 TL
- Yui K22 Dokunmatik Led Ekranlı Araç Ev Tipi 22 Litre Taşınabilir Mini Buzdolabı 4.699 TL
- Yui Stand Mikser 5,5 Litre 1300 W 2.799 TL
- Yui Y1 Walkingpad Akıllı Yürüyüş Bandı 5.999 TL
- Yui 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Öğütücü Makinesi 1.099 TL
- Yui Saç Şekillendirici 499 TL
- Yui 4'ü 1 Arada Saç Şekillendirici Tarak 389 TL
- Yui Sivrisinek Kovucu Saatli Bileklik 149 TL
- Xiaomi Watch S1 Active Akıllı Saat 2.699 TL
- Yui Led Göstergeli Seramik Plaka Kablosuz Saç Şekillendirici 549 TL
- Yui Katlanabilir Elektrikli Saç Düzleştirici Tarak 399 TL
- Yui Seramik Plaka Afro Dalga 9 mm Saç Maşası 449 TL
- Zwilling 5 Parça Tencere Seti 5.949 TL
- Zwilling Granit Derin Kızartma Tavası 1.999 TL
- Zwilling 5 Parça Tencere Seti 5.899 TL
- Zwilling Duraslide Yapışmaz Granit Tava 1.599 TL
- Zwilling Izgara Tava 2.149 TL
- Zwilling Kızartma Tavası 1.999 TL
- Zwilling 8 Parça Bıçak Seti 6.799 TL
- Zwilling Greenwich Çatal Kaşık Bıçak Seti 68 Parça 5.999 TL
- Meta Geniş Kitaplık 1.499 TL
- Norm Geniş Kitaplık 949 TL
- Vega Kapaklı Kitaplık 1.299 TL
- Vega Geniş Dört Kapaklı Dolap 1.629 TL
- Milas Yan Sehpa 619 TL
- Slot Yan Sehpa 409 TL
- Vega İki Kapaklı Alçak Dolap 999 TL
- Tona Minderli Ayakkabılık 849 TL
- Vega Konsol 1.429 TL
- Target Masajlı Koşu Bandı 9.999 TL
- Kürek 3.899 TL
- Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 8.699 TL
- X2 Air Bike 5.499 TL
- Orbitrac Bisiklet Eliptik 4.399 TL
- Dikey Bisiklet 4.399 TL
- Oturaklı Manyetik Eliptik Bisiklet 6.399 TL
- Bisiklet 2.499 TL
- Tiamob 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.449 TL
- Tiamob Lina 2 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL
- 4 Kapaklı Konsol 1.839 TL
- Kapaklı Çalışma Masası 1.199 TL
- Mutfak Masası 1.149 TL
- Sürgülü Kapaklı Çekmeceli Gardırop Barok 5.999 TL
- Tv Ünitesi 979 TL
- Columbia Puffect Mont 3.499 TL
- Columbia W Heavenly Mont 2.999 TL
- Columbia Powder Lite Mont Kadın 2.999 TL
- Columbia Bird Mountain Mont 4.499 TL
- Columbia Pike Lake Cropped Mont 3.499 TL
- Columbia St. Cloud Down Kaban 4.999 TL
- Columbia Pouring Adventure Yağmurluk Kadın 1.999 TL
- Columbia ICY Heights II Kaban Kadın 3.799 TL
- Columbia M Ten Trails Mont 2.999 TL
- Columbia Inner Limits II Yağmurluk Erkek 1.999 TL
- Columbia Gate Racer Softshell Mont 2.999 TL
- Columbia Pike Lake Mont Erkek 2.999 TL
- Su Arıtma Cihazı 1.899 TL
- Electrolux Perfectcare 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.799 TL
- Electrolux 9 Kg Inverter Kurutma Makinesi 19.999 TL
- Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 23.449 TL
- Electrolux Ultimate Dikey Şarjlı Süpürge 7.699 TL
- Electrolux Ultimate Şarjlı Dikey Süpürge 10.699 TL
- Tefal 6X Unlimited One İndüksiyon Taban 3'lü Tava Set 2.999 TL
- Tefal Magic Tea XL Çelik Çay Makinesi 2.399 TL
- Electrolux 8 Programlı Bulaşık Makinesi 15.449 TL
- Tefal Titanyum 2X XL Difüzyon Tabanlı Tencere 1.099 TL
- Baymak BT-8000 Banyo Tipi Su Isıtıcı 1.199 TL
- LG Çift Batarya Şarjlı Dikey Süpürge 9.199 TL
- Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 8.199 TL
- Orbus 2200 W Taşınabilir Güç İstasyonu 34.999 TL
- Orbus 300 W Taşınabilir Güç İstasyonu 6.699 TL
- Orbus 1200 W Taşınabilir Güç İstasyonu 19.999 TL
- Orbus 600 W Taşınabilir Güç İstasyonu 9.999 TL
Kaynak:
Aktüel