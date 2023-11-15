ŞOK marketlerde dev indirim ! Kahvaltılık çeşitleri, şampuanlar, deterjanlar...
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ChatGPTŞOK market 15 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Kahvaltılık ürünlerden şampuanlara, deterjanlardan birçok farklı kategoride dev indirimler sunan Şok, enflasyona meydan okuyor.
ŞOK market 15 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Kahvaltılık ürünlerden şampuanlara, deterjanlardan birçok farklı kategoride dev indirimler sunan Şok, enflasyona meydan okuyor.
BU FIRSATLAR KAÇMAZ
- Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL
- Çelik Tencere Derin 599 TL
- Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL
- Büyük Boy Çaydanlık 799 TL
- Çelik Tencere 399 TL
- Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 899 TL
- Esse Emaye AyaklıKek Fanus 349 TL
- Esse Emaye Tencere Emaye Kapaklı 349 TL
- Çatal Bıçak Seti 899 TL
- Keramika 13 Parça Kahvaltı Takımı 299 TL
- 2'li Papilla Motto Tak Çıkar Kulplu Tava Set 599 TL
- Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 499 TL
- Sinbo SCM-2938 Filtre Kahve Makinesi 499 TL
- Sinbo STO-6712 Kollu Narenciye Sıkacağı 599 TL
- Sinbo SCM-2934 Kahve Baharat Öğütme Makinesi 399 TL
- Midi Borcam Dikdörtgen Tepsi 79,95 TL
- Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 99,95 TL
- Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 12 Parça 79,95 TL
- 900 ml Borosilikat Cam Demlik 169 TL
- Ay ve Yıldız Figürlü Başucu Sürahisi 99,95 TL
- Scarlett TMF-1001 Kahve Köpürtücü 99,95 TL
- 3'lü Lav Meşrubat Bardağı 59,95 TL
- 230 ml Airfryer Sprey Yağlık 54,95 TL
- Poşet Klipsi Kahve Kaşığı 16,95 TL
- Çift Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 349 TL
- Çift Kişilik Tek Taraflı Pamuklu Battaniye 279 TL
- Çift Kişilik Baskılı Yorgan 369 TL
- Tek Kişilik Baskılı Yorgan 329 TL
- Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL
- Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL
- Katlanır Yatak 899 TL
- Silikon Micro Yastık 69,95 TL
- Erkek Gondol Terlik 69,95 TL
- Kadın Peluş Terlik 49,95 TL
- Raks Fanlı Isıtıcı 599 TL
- Minisan Turbo Fanlı Isıtıcı 449 TL
- 5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL
- Ruum Metal Ayaklı Çalışma Masası 499 TL
- Katlanır Masa 399 TL
- Yer Sofrası 199 TL
- Gamers Arena Hell AMD Ryzen 5 16 GB SSD FreeDos Gaming PC 11.799 TL
- Gamers Arena Sangal Extremely AMD Ryzen 5 512 GB SSD 8GB FreeDos Gaming PC 23.999 TL
- Twisted Minds 22'' 100Hz 1 Ms FHD IPS Çerçevesiz Gamig Monitör 2.499 TL
- Twisted Minds Comfort E-Spor Oyuncu Koltuğu 3.999 TL
- Twisted Minds Z Dizayn Karbon Fiber Oyunvu Masası 1.999 TL
- Twisted Minds Mekanik Amortisörlü Monitör Kolu 999 TL
- Lizbon Sağ Köşe Antrasit Keten 13.999 TL
- Dark Berjer Kırık Beyaz 6.699 TL
- Kuanza Kanepe Keten 9.249 TL
- Puffy Berjer Lacivert Teddy 6.149 TL
Kaynak:
Aktüel