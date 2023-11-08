ŞOK marketlerde büyük indirim başladı ! Onlarca üründe büyük indirim
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ŞOK, 8 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Özellikle arabası olanları ilgilendirecek onlarca üründe büyük indirim başladı...
ŞOK, 8 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Özellikle arabası olanları ilgilendirecek onlarca üründe büyük indirim başladı...
BU FIRSATLAR KAÇMAZ
- Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL
- Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL
- Arzum Dik Süpürge 1.099 TL
- Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 3 1.099 TL
- Vileda Turbo Temizlik Seti 819 T,
- Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL
- Vip Ahmet VIP Twister 499 TL
- Sillgech 360 Smafrt Spim Mop 179 TL
- Lime Sprey Mop Set 179 TL
- Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL
- Sillgech Superbright Sprey Mop 179 TL
- Magnum Çöp Kovası No:3 49,95 TL
- Bambu Katlanır Kirli Çamaşır Sepeti 499 TL
- Banyo Havlusu 149 TL
- Fitilli Banyo Seti 2'li 199 TL
- Sütyen Topu 22,95 TL
- Yüz Havlusu 59,95 TL
- El Havlusu 24,95 TL
- Bambum Lena Banyo 5 Parça Set 199 TL
- 2'li Lime Tablet Mop / Sprey Mop Yedek Paspas 49,95 TL
- Pratik Çöp Kpvası 169 TL
- Teleskopik Lavabo Organizatörü 49,95 TL
- Banyo Temizlik Organizeri 49,95 TL
- Masajlı Duş Başlığı Seti 99,95 TL
- 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL
- Kapı Altı Süngeri 34,95 TL
- Klozet Kapağı 99,95 TL
- Silikon Moblen Askı 9'lu 39,95 TL
- Kulplu Vazo / Saksıda Yapay Çiçek 39,95 TL
- Poinsettia Atatürk Çiçeği 69,90 TL
- Proff Terapi Banyo Süngeri 19,95 TL
- Cam Gider Süsü 24,90 TL
- Ayakkabı Rampası 12,95 TL
- 3 Katlı Modüler Raf 149 TL
Kaynak:
Aktüel