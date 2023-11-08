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ŞOK marketlerde büyük indirim başladı ! Onlarca üründe büyük indirim

Yayınlanma:
ŞOK marketlerde büyük indirim başladı ! Onlarca üründe büyük indirim
ŞOK, 8 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Özellikle arabası olanları ilgilendirecek onlarca üründe büyük indirim başladı...

ŞOK, 8 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı. Özellikle arabası olanları ilgilendirecek onlarca üründe büyük indirim başladı...

BU FIRSATLAR KAÇMAZ

  • Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL
  • Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL
  • Arzum Dik Süpürge 1.099 TL
  • Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 3 1.099 TL
  • Vileda Turbo Temizlik Seti 819 T,
  • Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL
  • Vip Ahmet VIP Twister 499 TL
  • Sillgech 360 Smafrt Spim Mop 179 TL
  • Lime Sprey Mop Set 179 TL
  • Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL
  • Sillgech Superbright Sprey Mop 179 TL
  • Magnum Çöp Kovası No:3 49,95 TL
  • Bambu Katlanır Kirli Çamaşır Sepeti 499 TL
  • Banyo Havlusu 149 TL
  • Fitilli Banyo Seti 2'li 199 TL
  • Sütyen Topu 22,95 TL
  • Yüz Havlusu 59,95 TL
  • El Havlusu 24,95 TL
  • Bambum Lena Banyo 5 Parça Set 199 TL
  • 2'li Lime Tablet Mop / Sprey Mop Yedek Paspas 49,95 TL
  • Pratik Çöp Kpvası 169 TL
  • Teleskopik Lavabo Organizatörü 49,95 TL
  • Banyo Temizlik Organizeri 49,95 TL
  • Masajlı Duş Başlığı Seti 99,95 TL
  • 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL
  • Kapı Altı Süngeri 34,95 TL
  • Klozet Kapağı 99,95 TL
  • Silikon Moblen Askı 9'lu 39,95 TL
  • Kulplu Vazo / Saksıda Yapay Çiçek 39,95 TL
  • Poinsettia Atatürk Çiçeği 69,90 TL
  • Proff Terapi Banyo Süngeri 19,95 TL
  • Cam Gider Süsü 24,90 TL
  • Ayakkabı Rampası 12,95 TL
  • 3 Katlı Modüler Raf 149 TL

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Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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