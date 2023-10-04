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Şok Market'e beklenen indirim bugün geldi! , çay ve kahve makinesinde büyük indirim

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Şok Market'e beklenen indirim bugün geldi! , çay ve kahve makinesinde büyük indirim
Ülkemizin önde gelen marketlerinden biri olan ŞOK, 4 Ekim kataloğunu yayınladı. Uzun süredir beklenen ürünler bugün Şok mağazalarında yerini aldı. İşte 4 Ekim ŞOK aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri haberimizde.

Ülkemizin önde gelen marketlerinden biri olan ŞOK, 4 Ekim kataloğunu yayınladı. Uzun süredir beklenen ürünler bugün Şok mağazalarında yerini aldı. İşte 4 Ekim ŞOK aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri haberimizde.

BU FIRSATLAR KAÇMAZ

  • Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi 799 TL
  • Sinbo Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi 499 TL
  • Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü 99,95 TL
  • 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL
  • Awox Teaplus Çay Makinesi 299 TL
  • Borosilikat Cam Latte Bardağı 39,95 TL
  • Borosilikat Kupa 19,95 TL
  • Baskılı Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL
  • Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak 59,95 TL
  • Borosilikat Cam Demlik 189 TL
  • 500 ml Paslanmaz Çelik Termos Mug 349 TL
  • 400 ml Çift Çidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası 149 TL
  • Bardaklık 199 TL
  • Lara Sea Kahve Fincan Takımı 59,95 TL
  • 12 Parça Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 89,95 TL
  • Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 179 TL
  • Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL
  • Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi 99,95 TL
  • Alüminyum Ceviz Kıracağı 32,95 TL
  • Alüminyum Fındık Kıracağı 22,95 TL
  • 40x40 cm Minder 59,95 TL
  • Fenoti 42' Full HD Android Smart Led TV 5.699 TL
  • Everest Ev HM20 Smart TV Air Mouse ve Kumanda 149 TL
  • Asonic AS-XHD15 HDMI 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 30,95 TL
  • Mutfak Önlüğü 59,95 TL
  • Fırın Eldiveni 29,95 TL

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Tüm Mamalarda %40 İndirim

  • 2 Gözlü Mama / Su Kabı 69,95 TL
  • Tüy Toplayıcı 16,95 TL
  • Rezerv Mama / Su Kabı 59,95 TL
  • Kedi Mama / Su Kabı 17,95 TL
  • Mama / Su Kabı 11,95 TL
  • Yarı Kapalı Kedi Tuvalet ve Kedi Kumu Küreği 119 TL
  • Hazneli Tüy Toplama Aleti 59,95 TL
  • Kedi Tasması 24,95 TL
  • Toplu Kedi Oyuncağı 49,95 TL
  • Kedi Taşıma Çantası 199 TL

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  • Neutron Kameralı ve Ses Kontrollü 4 Litre Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı 3.249 TL
  • Neutron Ses Kontrollü 4 L Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı 2.549 TL
  • Neutron Evcil Hayvan Kurutma Kutusu 9.799 TL
  • Neutron 2,2 Litre Kapasiteli UV Teknolojili Evcil Hayvan Akıllı Su Pınarı 1.549 TL
  • Neutron Kedi Tarağı 289 TL
  • Neutron Akıllı Kedi Tırnak Masası 399 TL
  • Neutron Akıllı Kedi Tuvaleti 15.899 TL
  • Neutron H13 Akıllı Hava Temizleyici 520 M3 4.999 TL
  • TP-Link Tapo C210 Wi-fi Kamera 64 GB Hafıza Kartı 949 TL

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Sintia Gardırop 5.799 TL

  • Blanco Gardırop 2.399 TL
  • Hero Gardırop 4.099 TL
  • Sintia Şifonyer 1.779 TL
  • Hero Şifonyer 2.249 TL
  • Hero Karyola 2.199 TL
  • Hero Komodin 999 TL
  • Sintia Komodin 699 TL

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Toplam 1000 Üründe Ekim Ayında Süper Fırsatlar

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Kaynak:Haber Kaynağı

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