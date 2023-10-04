Şok Market'e beklenen indirim bugün geldi! , çay ve kahve makinesinde büyük indirim
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Ülkemizin önde gelen marketlerinden biri olan ŞOK, 4 Ekim kataloğunu yayınladı. Uzun süredir beklenen ürünler bugün Şok mağazalarında yerini aldı. İşte 4 Ekim ŞOK aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri haberimizde.
Ülkemizin önde gelen marketlerinden biri olan ŞOK, 4 Ekim kataloğunu yayınladı. Uzun süredir beklenen ürünler bugün Şok mağazalarında yerini aldı. İşte 4 Ekim ŞOK aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri haberimizde.
BU FIRSATLAR KAÇMAZ
- Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi 799 TL
- Sinbo Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi 499 TL
- Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü 99,95 TL
- 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL
- Awox Teaplus Çay Makinesi 299 TL
- Borosilikat Cam Latte Bardağı 39,95 TL
- Borosilikat Kupa 19,95 TL
- Baskılı Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL
- Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak 59,95 TL
- Borosilikat Cam Demlik 189 TL
- 500 ml Paslanmaz Çelik Termos Mug 349 TL
- 400 ml Çift Çidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası 149 TL
- Bardaklık 199 TL
- Lara Sea Kahve Fincan Takımı 59,95 TL
- 12 Parça Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 89,95 TL
- Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 179 TL
- Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL
- Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi 99,95 TL
- Alüminyum Ceviz Kıracağı 32,95 TL
- Alüminyum Fındık Kıracağı 22,95 TL
- 40x40 cm Minder 59,95 TL
- Fenoti 42' Full HD Android Smart Led TV 5.699 TL
- Everest Ev HM20 Smart TV Air Mouse ve Kumanda 149 TL
- Asonic AS-XHD15 HDMI 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 30,95 TL
- Mutfak Önlüğü 59,95 TL
- Fırın Eldiveni 29,95 TL
Tüm Mamalarda %40 İndirim
- 2 Gözlü Mama / Su Kabı 69,95 TL
- Tüy Toplayıcı 16,95 TL
- Rezerv Mama / Su Kabı 59,95 TL
- Kedi Mama / Su Kabı 17,95 TL
- Mama / Su Kabı 11,95 TL
- Yarı Kapalı Kedi Tuvalet ve Kedi Kumu Küreği 119 TL
- Hazneli Tüy Toplama Aleti 59,95 TL
- Kedi Tasması 24,95 TL
- Toplu Kedi Oyuncağı 49,95 TL
- Kedi Taşıma Çantası 199 TL
- Neutron Kameralı ve Ses Kontrollü 4 Litre Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı 3.249 TL
- Neutron Ses Kontrollü 4 L Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı 2.549 TL
- Neutron Evcil Hayvan Kurutma Kutusu 9.799 TL
- Neutron 2,2 Litre Kapasiteli UV Teknolojili Evcil Hayvan Akıllı Su Pınarı 1.549 TL
- Neutron Kedi Tarağı 289 TL
- Neutron Akıllı Kedi Tırnak Masası 399 TL
- Neutron Akıllı Kedi Tuvaleti 15.899 TL
- Neutron H13 Akıllı Hava Temizleyici 520 M3 4.999 TL
- TP-Link Tapo C210 Wi-fi Kamera 64 GB Hafıza Kartı 949 TL
Sintia Gardırop 5.799 TL
- Blanco Gardırop 2.399 TL
- Hero Gardırop 4.099 TL
- Sintia Şifonyer 1.779 TL
- Hero Şifonyer 2.249 TL
- Hero Karyola 2.199 TL
- Hero Komodin 999 TL
- Sintia Komodin 699 TL
Toplam 1000 Üründe Ekim Ayında Süper Fırsatlar
Kaynak:
Aktüel