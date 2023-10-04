ŞOK Market Tüm Şubelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı..
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ŞOK Marketler, kahve makinelerinden mutfak eşyalarına, evcil hayvan malzemelerinden mobilyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerine %40'a varan indirimler sunuyor..
ŞOK Marketler, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip indirimlerle dolu özel bir katalog sunuyor. Müşteriler, birçok üründe %40'a varan indirimlerle karşılaşacak ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilecekler.
Kahve Severlere Özel Fırsatlar:
- Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi: 799 TL
- Sinbo Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi: 499 TL
- Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü: 99,95 TL
- 40'lı Kahve Filtre Kağıdı: 24,95 TL
- Awox Teaplus Çay Makinesi: 299 TL
- Borosilikat Cam Latte Bardağı: 39,95 TL
- Borosilikat Kupa: 19,95 TL
- Baskılı Borosilikat Cam Cezve: 39,95 TL
- Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak: 59,95 TL
- Borosilikat Cam Demlik: 189 TL
- 500 ml Paslanmaz Çelik Termos Mug: 349 TL
- 400 ml Çift Çidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası: 149 TL
- Bardaklık: 199 TL
- Lara Sea Kahve Fincan Takımı: 59,95 TL
- 12 Parça Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı: 89,95 TL
- Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı: 179 TL
- Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı: 99,95 TL
- Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi: 99,95 TL
- Alüminyum Ceviz Kıracağı: 32,95 TL
- Alüminyum Fındık Kıracağı: 22,95 TL
- 40x40 cm Minder: 59,95 TL
Evcil Hayvanlar İçin Özel İndirimler:
- Tüm Mamalarda %40 İndirim
- 2 Gözlü Mama / Su Kabı: 69,95 TL
- Tüy Toplayıcı: 16,95 TL
- Rezerv Mama / Su Kabı: 59,95 TL
- Kedi Mama / Su Kabı: 17,95 TL
- Mama / Su Kabı: 11,95 TL
- Yarı Kapalı Kedi Tuvalet ve Kedi Kumu Küreği: 119 TL
- Hazneli Tüy Toplama Aleti: 59,95 TL
- Kedi Tasması: 24,95 TL
- Toplu Kedi Oyuncağı: 49,95 TL
- Kedi Taşıma Çantası: 199 TL
- Neutron Kameralı ve Ses Kontrollü 4 Litre Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı: 3.249 TL
- Neutron Ses Kontrollü 4 L Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı: 2.549 TL
- Neutron Evcil Hayvan Kurutma Kutusu: 9.799 TL
- Neutron 2,2 Litre Kapasiteli UV Teknolojili Evcil Hayvan Akıllı Su Pınarı: 1.549 TL
- Neutron Kedi Tarağı: 289 TL
- Neutron Akıllı Kedi Tırnak Masası: 399 TL
- Neutron Akıllı Kedi Tuvaleti: 15.899 TL
- Neutron H13 Akıllı Hava Temizleyici 520 M3: 4.999 TL
- TP-Link Tapo C210 Wi-fi Kamera 64 GB Hafıza Kartı: 949 TL
Yeni Mobilya ve Ev Eşyaları:
- Sintia Gardırop: 5.799 TL
- Blanco Gardırop: 2.399 TL
- Hero Gardırop: 4.099 TL
- Sintia Şifonyer: 1.779 TL
- Hero Şifonyer: 2.249 TL
- Hero Karyola: 2.199 TL
- Hero Komodin: 999 TL
- Sintia Komodin: 699 TL
ŞOK Marketler, her bütçeye uygun ürünleriyle müşterilerine ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor. Bu indirimleri kaçırmamak için ŞOK Market şubelerini ve online alışveriş seçeneklerini takip edebilirsiniz.
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