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ŞOK Market Tüm Şubelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı..

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ŞOK Market Tüm Şubelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı..
ŞOK Marketler, kahve makinelerinden mutfak eşyalarına, evcil hayvan malzemelerinden mobilyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerine %40'a varan indirimler sunuyor..

ŞOK Marketler, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip indirimlerle dolu özel bir katalog sunuyor. Müşteriler, birçok üründe %40'a varan indirimlerle karşılaşacak ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilecekler.

Kahve Severlere Özel Fırsatlar:

  • Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi: 799 TL
  • Sinbo Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi: 499 TL
  • Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü: 99,95 TL
  • 40'lı Kahve Filtre Kağıdı: 24,95 TL
  • Awox Teaplus Çay Makinesi: 299 TL
  • Borosilikat Cam Latte Bardağı: 39,95 TL
  • Borosilikat Kupa: 19,95 TL
  • Baskılı Borosilikat Cam Cezve: 39,95 TL
  • Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak: 59,95 TL
  • Borosilikat Cam Demlik: 189 TL
  • 500 ml Paslanmaz Çelik Termos Mug: 349 TL
  • 400 ml Çift Çidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası: 149 TL
  • Bardaklık: 199 TL
  • Lara Sea Kahve Fincan Takımı: 59,95 TL
  • 12 Parça Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı: 89,95 TL
  • Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı: 179 TL
  • Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı: 99,95 TL
  • Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi: 99,95 TL
  • Alüminyum Ceviz Kıracağı: 32,95 TL
  • Alüminyum Fındık Kıracağı: 22,95 TL
  • 40x40 cm Minder: 59,95 TL

Evcil Hayvanlar İçin Özel İndirimler:

  • Tüm Mamalarda %40 İndirim
  • 2 Gözlü Mama / Su Kabı: 69,95 TL
  • Tüy Toplayıcı: 16,95 TL
  • Rezerv Mama / Su Kabı: 59,95 TL
  • Kedi Mama / Su Kabı: 17,95 TL
  • Mama / Su Kabı: 11,95 TL
  • Yarı Kapalı Kedi Tuvalet ve Kedi Kumu Küreği: 119 TL
  • Hazneli Tüy Toplama Aleti: 59,95 TL
  • Kedi Tasması: 24,95 TL
  • Toplu Kedi Oyuncağı: 49,95 TL
  • Kedi Taşıma Çantası: 199 TL
  • Neutron Kameralı ve Ses Kontrollü 4 Litre Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı: 3.249 TL
  • Neutron Ses Kontrollü 4 L Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı: 2.549 TL
  • Neutron Evcil Hayvan Kurutma Kutusu: 9.799 TL
  • Neutron 2,2 Litre Kapasiteli UV Teknolojili Evcil Hayvan Akıllı Su Pınarı: 1.549 TL
  • Neutron Kedi Tarağı: 289 TL
  • Neutron Akıllı Kedi Tırnak Masası: 399 TL
  • Neutron Akıllı Kedi Tuvaleti: 15.899 TL
  • Neutron H13 Akıllı Hava Temizleyici 520 M3: 4.999 TL
  • TP-Link Tapo C210 Wi-fi Kamera 64 GB Hafıza Kartı: 949 TL

Yeni Mobilya ve Ev Eşyaları:

  • Sintia Gardırop: 5.799 TL
  • Blanco Gardırop: 2.399 TL
  • Hero Gardırop: 4.099 TL
  • Sintia Şifonyer: 1.779 TL
  • Hero Şifonyer: 2.249 TL
  • Hero Karyola: 2.199 TL
  • Hero Komodin: 999 TL
  • Sintia Komodin: 699 TL

ŞOK Marketler, her bütçeye uygun ürünleriyle müşterilerine ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor. Bu indirimleri kaçırmamak için ŞOK Market şubelerini ve online alışveriş seçeneklerini takip edebilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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