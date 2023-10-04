ŞOK Market Tüm Şubelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı..

ŞOK Marketler, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip indirimlerle dolu özel bir katalog sunuyor. Müşteriler, birçok üründe %40'a varan indirimlerle karşılaşacak ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilecekler.

Kahve Severlere Özel Fırsatlar:

Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi: 799 TL

Sinbo Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi: 499 TL

Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü: 99,95 TL

40'lı Kahve Filtre Kağıdı: 24,95 TL

Awox Teaplus Çay Makinesi: 299 TL

Borosilikat Cam Latte Bardağı: 39,95 TL

Borosilikat Kupa: 19,95 TL

Baskılı Borosilikat Cam Cezve: 39,95 TL

Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak: 59,95 TL

Borosilikat Cam Demlik: 189 TL

500 ml Paslanmaz Çelik Termos Mug: 349 TL

400 ml Çift Çidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası: 149 TL

Bardaklık: 199 TL

Lara Sea Kahve Fincan Takımı: 59,95 TL

12 Parça Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı: 89,95 TL

Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı: 179 TL

Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı: 99,95 TL

Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi: 99,95 TL

Alüminyum Ceviz Kıracağı: 32,95 TL

Alüminyum Fındık Kıracağı: 22,95 TL

40x40 cm Minder: 59,95 TL

Evcil Hayvanlar İçin Özel İndirimler:

Tüm Mamalarda %40 İndirim

2 Gözlü Mama / Su Kabı: 69,95 TL

Tüy Toplayıcı: 16,95 TL

Rezerv Mama / Su Kabı: 59,95 TL

Kedi Mama / Su Kabı: 17,95 TL

Mama / Su Kabı: 11,95 TL

Yarı Kapalı Kedi Tuvalet ve Kedi Kumu Küreği: 119 TL

Hazneli Tüy Toplama Aleti: 59,95 TL

Kedi Tasması: 24,95 TL

Toplu Kedi Oyuncağı: 49,95 TL

Kedi Taşıma Çantası: 199 TL

Neutron Kameralı ve Ses Kontrollü 4 Litre Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı: 3.249 TL

Neutron Ses Kontrollü 4 L Kapasiteli Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı: 2.549 TL

Neutron Evcil Hayvan Kurutma Kutusu: 9.799 TL

Neutron 2,2 Litre Kapasiteli UV Teknolojili Evcil Hayvan Akıllı Su Pınarı: 1.549 TL

Neutron Kedi Tarağı: 289 TL

Neutron Akıllı Kedi Tırnak Masası: 399 TL

Neutron Akıllı Kedi Tuvaleti: 15.899 TL

Neutron H13 Akıllı Hava Temizleyici 520 M3: 4.999 TL

TP-Link Tapo C210 Wi-fi Kamera 64 GB Hafıza Kartı: 949 TL

Yeni Mobilya ve Ev Eşyaları:

Sintia Gardırop: 5.799 TL

Blanco Gardırop: 2.399 TL

Hero Gardırop: 4.099 TL

Sintia Şifonyer: 1.779 TL

Hero Şifonyer: 2.249 TL

Hero Karyola: 2.199 TL

Hero Komodin: 999 TL

Sintia Komodin: 699 TL

ŞOK Marketler, her bütçeye uygun ürünleriyle müşterilerine ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor. Bu indirimleri kaçırmamak için ŞOK Market şubelerini ve online alışveriş seçeneklerini takip edebilirsiniz.