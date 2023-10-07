ŞOK Market Hafta Sonu Tüm Şubelerinde Yüzde 50 İndirim Yaptı! Çay Makinesi 299 TL, Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL

Türkiye'nin sevilen market zincirlerinden ŞOK Market, Cumhuriyetimizin 100. yılını özel bir kampanya ile kutluyor ve müşterilerine geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimlerle alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Bu kampanya ile herkes, ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla satın alma şansına sahip. ŞOK Market, müşterilerine kaliteli ürünleri bütçe dostu fiyatlarla sunarak alışveriş keyfini artırıyor. İşte ŞOK Market'in hafta sonu indirim şovundan bazı öne çıkan ürünler:

Çay Makinesi 299 TL: Çayın en güzel halini hazırlamak için kullanabileceğiniz çay makinesi, ŞOK Market'te sadece 299 TL'ye satışta. Hem pratik hem de lezzetli çaylar için ideal bir seçenek.

Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL: Kahve tutkunlarına müjde! Kahve filtre kağıdı, sadece 24,95 TL'ye ŞOK Market raflarında. Kahve keyfinizi en iyi şekilde yaşamak için gerekli olan bu ürünü kaçırmayın.

ŞOK Market, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi ve cazip indirimlerle dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayan ŞOK Market, bu özel dönemi müşterileriyle birlikte geçirmenin heyecanını yaşıyor.

Fırsatlarla Dolu Alışveriş İmkanı

ŞOK Market, bu özel kampanya ile müşterilerine zamanında ve bütçe dostu alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Bu süre zarfında tüketiciler, ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla satın alma şansına sahipler. İndirim süresi içinde herkesin bütçesine uygun ürünleri bulabileceği ŞOK Market, alışveriş keyfini artırmak için bu özel kampanyayı sunmaya devam ediyor.

Ürün Çeşitliliği ve İndirimler

ŞOK Market, geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimlerle müşterilerini cezbetmeyi başarıyor. İşte bazı örnekler:

Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi sadece 799 TL'ye satışta.

Sinbo Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi, 499 TL'lik bir avantajla müşterilere sunuluyor.

Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü sadece 99,95 TL.

Borosilikat Cam Latte Bardağı 39,95 TL ve Borosilikat Kupa 19,95 TL.

Baskılı Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL, Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak 59,95 TL ve Borosilikat Cam Demlik 189 TL gibi özel ürünlerde büyük indirimler mevcut.

Ev Gereçleri ve İndirimler

ŞOK Market, ev gereçleri konusunda da iddialı. İşte bazı örnekler:

Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 179 TL.

Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL.

Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi 99,95 TL.

Alüminyum Ceviz Kıracağı 32,95 TL ve Alüminyum Fındık Kıracağı 22,95 TL gibi mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler de kampanya dahilinde uygun fiyatlarla satışta.

Elektronik Ürünlerde İndirim

Elektronik kategorisinde de cazip indirimler mevcut. İşte bazı örnekler:

Fenoti 42′ Full HD Android Smart Led TV sadece 5.699 TL.

Everest Ev HM20 Smart TV Air Mouse ve Kumanda 149 TL.

Asonic AS-XHD15 HDMI 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 30,95 TL gibi özel ürünlerle elektronik alışveriş keyfi ŞOK Market'te sizi bekliyor.

ŞOK Market, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak müşterilerine avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayan ŞOK Market, bu indirim fırsatları ile herkesin alışveriş keyfini artırmayı hedefliyor. Kampanya 10 Ekim'e kadar devam edeceği için uzun bir alışveriş süresi sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için ŞOK Market mağazalarına uğrayarak avantajlı alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.