ŞOK Market Eylül İndirimlerini Yayınladı! İndirimleri Kapıda Kuyruk Oluşturdu!

Artan yaşam maliyetleriyle birlikte, herkes uygun fiyatlı ürünleri aramaya başladı. ŞOK, 13 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirim ürünlerini sizler için sunuyor. İşte göz atmanız gereken ŞOK indirim ürünleri…

1. Triton MOP Set - Sadece 399 TL

Ev temizliği artık daha kolay ve uygun! Triton MOP Set'i, sadece 399 TL'ye ŞOK mağazalarında sizi bekliyor.

2. Kristal Vantuzlu Paspas - Sadece 59,95 TL

Kristal Vantuzlu Paspas, sadece 59,95 TL'ye ŞOK'ta! Ev temizliğini kolaylaştıran bu ürünü kaçırmayın.

3. Kapı Arkası Askısı - Sadece 49,95 TL

Ev düzeninizi sağlamak için ideal bir çözüm! Kapı arkası askısı, sadece 49,95 TL'ye ŞOK mağazalarında satışta.

4. Sillgech Compact Tablet Mop Black Edition - Sadece 199 TL

Sillgech Compact Tablet Mop'un siyah versiyonu, sadece 199 TL'ye ŞOK'ta sizi bekliyor. Temizlik artık daha eğlenceli.

5. Sillgech Superbright Sprey MOP - Sadece 199 TL

Sillgech Superbright Sprey MOP'u kaçırmayın! Sadece 199 TL'ye ŞOK mağazalarında bulabilirsiniz.

6. Emboss Banyo Paspas Seti - Sadece 215 TL

Banyonuz için mükemmel bir dokunuş! Emboss Banyo Paspas Seti, sadece 215 TL'ye ŞOK'ta.

7. 360 Smart Spin MOP SİLLGECH - Sadece 179 TL

360 Smart Spin MOP SİLLGECH, sadece 179 TL'ye ŞOK mağazalarında! Temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı.

8. Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici Singer - Sadece 799 TL

Saçlarınızı hızlıca düzleştirmenin şimdi daha pratik bir yolu var! Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici Singer, sadece 799 TL'ye ŞOK'ta.

9. 9’lu Slim Moblen Askı - Sadece 39,95 TL

Dolabınızdaki yer sorununa son! 9’lu Slim Moblen Askı, sadece 39,95 TL'ye ŞOK mağazalarında sizi bekliyor.

10. Burun Kılı Alma Cihazı Mr.Knife - Sadece 39,95 TL

Kişisel bakımınızı önemseyin! Burun Kılı Alma Cihazı Mr.Knife, sadece 39,95 TL'ye ŞOK'ta.

11. Şarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi Mr.Knife - Sadece 139 TL

Şarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi Mr.Knife, sadece 139 TL'ye ŞOK mağazalarında bulabilirsiniz.

12. Bulaşık Altlığı - Sadece 69,95 TL

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak bir ürün! Bulaşık Altlığı, sadece 69,95 TL'ye ŞOK'ta.

13. Tel Başlı Fırça - Sadece 19,95 TL

Temizlik artık daha etkili! Tel Başlı Fırça, sadece 19,95 TL'ye ŞOK mağazalarında satışta.

14. Bulaşık MATİK ve Fırça - Sadece 59,95 TL

Bulaşık MATİK ve Fırça, sadece 59,95 TL'ye ŞOK'ta! Pratik mutfak çözümleri için ideal.

15. 2’li Süper Emici Yedek MOP - Sadece 44,95 TL

Temizlik yaparken ihtiyacınız olan her şey! 2’li Süper Emici Yedek MOP, sadece 44,95 TL'ye ŞOK mağazalarında bulabilirsiniz.

16. Kaymaz Raf Örtüsü - Sadece 89,95 TL

Ev düzenini sağlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kaymaz Raf Örtüsü, sadece 89,95 TL'ye ŞOK'ta.

17. Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge SİNBO 8604 - Sadece 1.499 TL

Evinizi temizlemek artık daha güçlü bir hale geldi! Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge SİNBO 8604, sadece 1.499 TL'ye ŞOK'ta.

18. Sakal Şekillendirme Cihazı Fakir Lexus - Sadece 299 TL

Erkekler için mükemmel bir kişisel bakım cihazı! Sakal Şekillendirme Cihazı Fakir Lexus, sadece 299 TL'ye ŞOK mağazalarında.

19. Awox Dijital Desenli Baskül - Sadece 139 TL

Sağlığınızı kontrol altında tutun! Awox Dijital Desenli Baskül, sadece 139 TL'ye ŞOK'ta.

20. Bee Home Katlanır Sehpa - Sadece 149 TL

Bee Home Katlanır Sehpa ile eviniz daha fonksiyonel hale geliyor! Sadece 149 TL'ye ŞOK mağazalarında bulabilirsiniz.

21. Kurutmalık - Sadece 239 TL

Çamaşırlarınızı hızlıca kurutmak için ideal bir çözüm! Kurutmalık, sadece 239 TL'ye ŞOK'ta.

22. Pastel Renk Ütü Masası - Sadece 399 TL

Ütü yaparken şıklığı yakalayın! Pastel Renk Ütü Masası, sadece 399 TL'ye ŞOK mağazalarında satışta.

23. Bee Home Katlanır Kova - Sadece 99,95 TL

Pratik bir şekilde su taşımanın yeni yolu! Bee Home Katlanır Kova, sadece 99,95 TL'ye ŞOK'ta.