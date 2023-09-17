ŞOK Market 7 Gün Boyunca İndirim Yapacak! Diş macunu, Islak Havlu ve Duş jelinde İndirim var..

Şok Market'te İndirim Rüzgarı Esiyor

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan Şok, her hafta düzenlediği aktüel indirimlerle müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 16-19 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimler, müşterilerin alışverişlerini avantajlı hale getiriyor.

Kağıt Havlu Fiyatı 72 TL'ye Düşüyor!

Şok'un bu haftaki indirimleri arasında en dikkat çekici fırsat, Papia Biocare Kağıt Havlu 8'linin fiyatının 129 TL'den 72 TL'ye düşmesi olacak. Bu indirim, evlerde ve işyerlerinde sıkça kullanılan kağıt havluları daha erişilebilir hale getiriyor.

Diş Macunu ve Diğer Ürünlerde Büyük İndirimler

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak indirimler kapsamında Signal White Now Extra Fresh Diş Macunu, 101,75 TL'den 40 TL'ye düşüyor. Uni Baby Aloe Vera Özlü Islak Havlu 3'lü paketi 49,90 TL'den 32 TL'ye, Johnson's Duş Jeli çeşitleri ise 99,90 TL'den 35 TL'ye kadar düşecek.

Şok 16-19 Eylül Aktüel İndirim Kataloğu

Şok Market, 16-19 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel indirim kataloğunda birçok üründe cazip fiyatlar sunuyor. İşte bu haftanın bazı fırsatları:

Bosch Climate cl2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Siplit Klima: 16.999 TL

Altus Al 305 B Tezgah Altı Mini Buz Dolabı: 4.299 TL

Yui KB58 Seramik Plaka Afro Dalga 9 mm Saç Maşası: 449 TL

Yui Kb3030 4’ü 1 Arada Saç Şekillendirici Tarak Pembe: 379 TL

Şok Market, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunarken, 16-19 Eylül tarihleri arasındaki indirimlerle alışveriş keyfini daha da artırıyor. Bu fırsatları kaçırmamak için Şok Market şubelerini ziyaret etmeyi unutmayın.