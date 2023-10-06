Şok Aktüel 7 Ekim 2023 Cumartesi Kataloğu Yayınlandı! İndirimli Ürünler Şu Şekilde...

Şok Aktüel 7 Ekim Cumartesi sayısıyla geliyor ve bu hafta fırsatlarıyla dolup taşıyor. Çarşamba fırsatları olarak karşımıza çıkan bu özel sayıda, birbirinden cazip ürünler sizleri bekliyor. Kadın çoraplarından, polarlara, çantalardan ısıtıcılara, hatta buzdolaplarından tost makinelerine kadar pek çok ürün, avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte Şok Aktüel 7 Ekim Cumartesi sayısında yer alacak bol indirimli ürünler...

Sıcacık Kış Günlerine Slazanger Tam Fermuarlı Polar İle Hazır Olun!

Bu hafta Şok Aktüel sayısında sizleri sıcacık tutacak bir fırsat var. Slazanger Tam Fermuarlı Kadın ve Erkek Polar Üstü, sadece 219 TL! Soğuk kış günlerine karşı mükemmel bir çözüm sunan bu polar, hem şık hem de sıcak tutan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Şıklığı ve Pratiği Bir Arada Sunan Çanta Seçenekleri

Şok Aktüel 7 Ekim Cumartesi sayısında birbirinden şık çanta seçenekleri de yer alıyor. Kadın Kol Çantası sadece 159 TL, Kadın Cüzdanı ise 79,95 TL! Ayrıca Kadın Omuz Çantası da 119 TL ile sizleri bekliyor. Şıklığı ve pratikliği bir arada sunan bu çanta modelleri, günlük yaşantınızda size eşlik edecek.

Penti Çoraplarıyla Rahatlığı Keşfedin!

Şok Aktüel sayısında Penti kalitesiyle sunulan çoraplar da büyük ilgi göreceğe benziyor. Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap sadece 57,95 TL, Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı ise 27,95 TL. Ayrıca Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 2'li paket halinde sadece 23,95 TL, Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap ise 32,95 TL ile sizleri bekliyor. Penti kalitesiyle üretilen bu çoraplar, hem rahatlığı hem de şıklığı bir araya getiriyor.

Şok Aktüel 7 Ekim Cumartesi sayısıyla birbirinden cazip fırsatları kaçırmayın! Bu ürünleri avantajlı fiyatlarla satın almak için yarını beklemeyin. Şok marketlerine uğrayın ve bu harika fırsatları kaçırmayın!