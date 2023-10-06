  1. Anasayfa
  2. Aktüel
  3. Şok Aktüel 7 Ekim 2023 Cumartesi Kataloğu Yayınlandı! İndirimli Ürünler Şu Şekilde...

Şok Aktüel 7 Ekim 2023 Cumartesi Kataloğu Yayınlandı! İndirimli Ürünler Şu Şekilde...

Yayınlanma:
Şok Aktüel 7 Ekim 2023 Cumartesi Kataloğu Yayınlandı! İndirimli Ürünler Şu Şekilde...
Şok Aktüel 7 Ekim Cumartesi sayısı, indirim dolu cazip fırsatlarıyla geliyor! Slazanger polar, şık çanta, Penti çorapları ve daha fazlası avantajlı fiyatlarla raflarda. Şok'tan alışveriş yapın, tasarruflu ve şık olun!

Şok Aktüel 7 Ekim Cumartesi sayısıyla geliyor ve bu hafta fırsatlarıyla dolup taşıyor. Çarşamba fırsatları olarak karşımıza çıkan bu özel sayıda, birbirinden cazip ürünler sizleri bekliyor. Kadın çoraplarından, polarlara, çantalardan ısıtıcılara, hatta buzdolaplarından tost makinelerine kadar pek çok ürün, avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte Şok Aktüel 7 Ekim Cumartesi sayısında yer alacak bol indirimli ürünler...

ok.jpg

Sıcacık Kış Günlerine Slazanger Tam Fermuarlı Polar İle Hazır Olun!

Bu hafta Şok Aktüel sayısında sizleri sıcacık tutacak bir fırsat var. Slazanger Tam Fermuarlı Kadın ve Erkek Polar Üstü, sadece 219 TL! Soğuk kış günlerine karşı mükemmel bir çözüm sunan bu polar, hem şık hem de sıcak tutan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Şıklığı ve Pratiği Bir Arada Sunan Çanta Seçenekleri

Şok Aktüel 7 Ekim Cumartesi sayısında birbirinden şık çanta seçenekleri de yer alıyor. Kadın Kol Çantası sadece 159 TL, Kadın Cüzdanı ise 79,95 TL! Ayrıca Kadın Omuz Çantası da 119 TL ile sizleri bekliyor. Şıklığı ve pratikliği bir arada sunan bu çanta modelleri, günlük yaşantınızda size eşlik edecek.

ok-market.jpg

Penti Çoraplarıyla Rahatlığı Keşfedin!

Şok Aktüel sayısında Penti kalitesiyle sunulan çoraplar da büyük ilgi göreceğe benziyor. Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap sadece 57,95 TL, Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı ise 27,95 TL. Ayrıca Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 2'li paket halinde sadece 23,95 TL, Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap ise 32,95 TL ile sizleri bekliyor. Penti kalitesiyle üretilen bu çoraplar, hem rahatlığı hem de şıklığı bir araya getiriyor.

Şok Aktüel 7 Ekim Cumartesi sayısıyla birbirinden cazip fırsatları kaçırmayın! Bu ürünleri avantajlı fiyatlarla satın almak için yarını beklemeyin. Şok marketlerine uğrayın ve bu harika fırsatları kaçırmayın!

Aktüel
Migros Duyurdu! Et ve Tavuk Ürünlerinde Büyük İndirim Yapıldı..
Migros Duyurdu! Et ve Tavuk Ürünlerinde Büyük İndirim Yapıldı..
Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Devrim: Tarım Kredi Marketleri'nde Şok İndirim
Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Devrim: Tarım Kredi Marketleri'nde Şok İndirim
A101'den Ekim Bombası: Hangi Televizyonlar Geliyor? Hangi Telefonlarda İndirim Var?
A101'den Ekim Bombası: Hangi Televizyonlar Geliyor? Hangi Telefonlarda İndirim Var?
ŞOK Market Ekim Kataloğu: İşte İndirimdeki Termos, Matara ve Kahve Makinesi
ŞOK Market Ekim Kataloğu: İşte İndirimdeki Termos, Matara ve Kahve Makinesi
Tarım Kredi Market'te Büyük İndirim Fırsatı Ayçiçek Yağı, Yumurta ve Şeker Fiyatları Düşüyor
Tarım Kredi Market'te Büyük İndirim Fırsatı Ayçiçek Yağı, Yumurta ve Şeker Fiyatları Düşüyor
ŞOK Market Tüm Şubelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı..
ŞOK Market Tüm Şubelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı..
Türk Telekom, Müşterilerine Yüksek Hızlı İnternet Deneyimi Sunan Fiber Teknoloji Evinde Paketleri İle Öne Çıkıyor!
Türk Telekom, Müşterilerine Yüksek Hızlı İnternet Deneyimi Sunan Fiber Teknoloji Evinde Paketleri İle Öne Çıkıyor!