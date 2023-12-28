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Sınırlı Süreli Dev İndirim: CarrefourSA'da Fiyatlar Dibi Gördü!

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Sınırlı Süreli Dev İndirim: CarrefourSA'da Fiyatlar Dibi Gördü!
2023 yılını muazzam bir alışveriş deneyimiyle kapatmaya hazır mısınız? CarrefourSA, yılın son kampanyasıyla müşterilerine unutulmaz bir fırsat sunuyor. "Sofralarınız eksik kalmasın" mottosuyla yola çıkan bu zincir market, ürün fiyatlarını inanılmaz derecede düşürdü. 20-30-40-50 TL gibi cazip fiyatlarla dolu bu indirim festivalinde, her bütçeye uygun seçenekler mevcut.

CarrefourSA, çeşitli ürünlerde uyguladığı bu indirimlerle tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Market indirimlerini takip eden binlerce kişi, bu fırsatları değerlendirerek yeni yıla ekonomik bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşıyor. 17 Aralık 2023 tarihinde başlayan ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek olan bu kampanya, fiyatları iki haneli rakamlara kadar düşürerek herkesin alışveriş yapmasına olanak tanıyor.

CarrefourSA'da Hangi Ürünler İndirimde?

CarrefourSA'nın sunduğu bu indirimler, geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan ev eşyalarına kadar birçok kategoride cazip indirimler bulunuyor. Özellikle gıda ürünlerindeki indirimler, yeni yıl sofralarınızı zenginleştirecek çeşitlilik ve uygun fiyatlar sunuyor.

Alışverişin Keyfini CarrefourSA İle Çıkarın

Bu indirim festivalinde, CarrefourSA'nın kalitesi ve uygun fiyatlarıyla alışveriş yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Sadece birkaç TL farkla evinizi zenginleştirecek ürünler satın alabilir, yeni yıla mutlu ve ekonomik bir başlangıç yapabilirsiniz. CarrefourSA, bu kampanyasıyla tüketicilere hem kaliteli ürünler sunuyor hem de bütçelerini düşünüyor.

İşte CarrefourSA İndirim Listesi

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Kaynak:Haber Kaynağı

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