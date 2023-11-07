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Sigaraya ne kadar zam geldi? 2023 sigara zam listesi... Parliament, Marlboro ne kadar oldu?

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Sigaraya ne kadar zam geldi? 2023 sigara zam listesi... Parliament, Marlboro ne kadar oldu?
Philip Morris sigara grubuna 5 TL zam geldi. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş Philip Morris grubundaki sigaraların güncel fiyatlarını duyurarak yeni rakamların bugünden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Philip Morris sigara grubuna 5 TL zam geldi. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş Philip Morris grubundaki sigaraların güncel fiyatlarını duyurarak yeni rakamların bugünden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris grubundaki sigaraların zamlı fiyatlarını paylaşarak yeni fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Yeni fiyatlara göre Marlboro Edge 54 TL, Marlboro Edge Blue/Sky 54 TL, Marlboro Touch Blue/Grey/White 55 TL, Marlboro Red/Touch 56 TL,

Parliament Aqua Blue Slims 58 TL, Parliament 57 TL, Parliament Midnight Blue, 56 TL,

Murattı 54 TL, Murattı Blu 53 TL,

Lark 53 TL,

Chesterfield 52 TL,

L&M 52 TL,

Marlboro Roll 50 (Sarmalık kıyılmış tütün) 65 TL'ye yükseldi.

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