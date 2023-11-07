Sigaraya ne kadar zam geldi? 2023 sigara zam listesi... Parliament, Marlboro ne kadar oldu?

Philip Morris sigara grubuna 5 TL zam geldi. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş Philip Morris grubundaki sigaraların güncel fiyatlarını duyurarak yeni rakamların bugünden itibaren geçerli olduğunu belirtti.