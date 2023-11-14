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Setur, bol kampanyalı turları ile tatil coşkusunu yurt dışına taşıyor

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Setur, bol kampanyalı turları ile tatil coşkusunu yurt dışına taşıyor
Koç Topluluğu şirketlerinden Setur; çok avantajlı yurt dışı turlarını tatil severlerle buluşturuyor, tatil coşkusunu doya doya yaşatıyor. Sene sonuna kadar devam edecek yüzde 25 ön ödemeli kampanya, Kasım-Aralık turları için geçerli yüzde 10 ek indirim ve 2024 turlarını kapsayacak yüzde 15 ek indirim fırsatı ile Setur, Balkanlardan Uzak Doğu’ya uzanan yurt dışı tatil hayallerini gerçeğe oluyor.

Seyahatin önündeki engelleri kaldırarak hayatları zenginleştiren Setur, bol avantajlı kampanyaları ile yurt dışı tatil hayalleri kuran tatil severleri, diledikleri tatil fırsatları ile buluşturuyor.

Setur’un çok avantajlı yurt dışı kampanyaları içerisinde 2024 seçili yurt dışı turlarda geçerli yüzde 25 ön ödeme imkanı ile fiyatlar sabitlenebiliyor, tatil severler yolculuğa 45 gün kalana kadar ödemelerini diledikleri şekilde tamamlayabiliyor. Böylelikle ödeme planlarını rahat bir şekilde, kendileri planlayabiliyor. Setur’un Kasım-Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüm turlarında ise son dakika fırsatı olarak yüzde 10’luk ek indirim sunuluyor.

Setur avantajlı yurt dışı tur imkanlarını 2024 yılında da tüm tatil severlerle buluşturuyor. Setur’un, 2024 yılını kapsayan turlarında yüzde 15 oranında ek indirim kampanyası bulunuyor.

En çok tercih edilen turlar, en gözde destinasyonlar

Setur verilerine göre Ocak-Ekim 2023 arasında yurt dışı turları tercih eden tatil severlerin oranı bir önceki sene aynı döneme göre yüzde 100 artış gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir çıkışlı turların hepsi büyük ilgi görüyor. Setur, farklı kültürlere açılan ve yoğun ilgiyle karşılaşan onlarca tura dair tatil severlerin tercihlerini paylaşıyor.

2023 yılında en çok tercih edilen turlar arasında Balkan turları ve Uzak Doğu’nun egzotik köşeleri Tayland ve Bali bulunuyor. Masmavi suları ve sımsıcak kumsalları ile Hurgada, Sharm El Sheikh ve Dubai her daim yaz aylarını geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Avrupa’da İtalya, İspanya ve Benelüks’ün yanı sıra Finlandiya’nın masal diyarı Laponya ve Almanya-Fransa sınırında bulunan, rengarenk kasabaları ile Alsas Bölgesi tatil severlerin tercihlerinde ön plana çıkıyor.

2023 ve 2024 yılı turlarında ilgi çekici ve keşfedilmeyi bekleyen uzak coğrafyalar ön plana çıkıyor. Asya’da Hindistan, Nepal, Vietnam, Kamboçya ve Küba başta olmak üzere Güney Amerika yüksek sezon olması nedeniyle yoğun talep alıyor. Özellikle 2024 yılı için alınan rezervasyonlarda ise Japonya, Hindistan ve Nepal turları ön plana çıkıyor.

Setur’un bol avantajlı kampanyaları ve onlarca bölgeye uzanan yurt dışı turları hakkında detaylı bilgi setur.com.tr ve Setur mobil uygulamasından alınabiliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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