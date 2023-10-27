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Şahsenem Vefakarlığını Gösterdi

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Şahsenem Vefakarlığını Gösterdi
Müzik dünyasına verdiği 12 yıllık aradan sonra “Tutamıyorum Sevdaları” isimli şarkısıyla geri dönen Şahsenem, fırtına gibi esiyor.

Müzik dünyasına verdiği 12 yıllık aradan sonra “Tutamıyorum Sevdaları” isimli şarkısıyla geri dönen Şahsenem, fırtına gibi esiyor.

Şarkısı kısa sürede gördüğü ilgi ile usta yorumcuyuda eski günlerine taşırken ödülleride ardı arkasına geliyor. Magazin Caddesi Yıldızları gecesinde ödüle layık görülen Şahsenem ve şarkısı “Tutamıyorum Sevdaları” birde vefa örneğini sergiledi.

Ödülünü almak için sahneye davet edilen Şahsenem, geceye birlikte geldiği eserin söz yazarı ve bestecisi Murat Alphan’ı davet ederek bu eserin başarısında önce yaratıcısının hakkı var, tek başıma bu ödülü alamam dedi ve müzik adamıyla birlikte ödülü aldı.

Başarılı söz yazarı ve besteci Murat Alphan “Müzik geçimimizi sağladığımız profesyonel işimiz, karnımızı bu şekilde doyuruyoruz ama ruhumuzu vefa doyuruyor” dedi. Çalıştığı ve yola çıktığı kişilere her daim vefalı olduğuyla tanınan Şahsenem, vefa göstergesi kula hakkını teslim etmek düşüncesinde olduğu vurgusunu da yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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