Sahibinden.com'da İkinci El Fırsat Festivali Başlıyor!

Sahibinden.com, alışveriş tutkunları için özel bir etkinliği daha duyurdu: İkinci El Alışveriş Festivali! Bu festivalle, alışveriş severler, uygun fiyatlı ikinci el ürünleri keşfetme fırsatını bulacak. Festival süresince, sosyal medya fenomenlerinin sevilen ürünlerini satın alma şansını yakalayacaklar.

Sosyal Medyanın Popüler İsimleri Sahibinden.com'da!

11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu büyük etkinlikte, sosyal medyanın popüler isimleri Damla Can, Gülnihal Eren, Uras Benlioğlu, Bilge Su Işık, İlkin Özyiğit gibi ünlüler, seçkin ürünlerini satışa sunacak. Bu, kullanıcıların favori isimlerin ürünlerine erişim sağlama şansını yakalamaları için büyük bir fırsat!

Festivalde Hangi Kategorilerde İndirimler Var?

Festival kapsamında Anne & Bebek, Bilgisayar, Cep Telefonu, Elektrikli Ev Aletleri, Ev Dekorasyon, Giyim & Aksesuar, Hobi & Oyuncak, Oyun & Konsol ve Spor gibi kategorilerde harika indirimler kullanıcıları bekliyor. İlk alışverişte 100 TL'ye kadar indirim kuponlarından yararlanabileceksiniz. Üstelik sahibinden.com'un mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden saatlik sürpriz indirimlerle de karşılaşabilirsiniz.

S-Param Güvende Hizmetiyle Güvenli Alışveriş

İster yüz yüze ister online olarak alışveriş yapın, sahibinden.com, S-Param Güvende hizmetiyle tüm alışverişlerinizi güvence altına alıyor. Bu hizmet, kullanıcılara taksitli ödemeden kolay iadeye kadar birçok avantaj sunarak alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Sürdürülebilirlik ve İkinci El Alışveriş

Sahibinden.com, sürdürülebilir yaşamın önemini her zaman vurgulamıştır. Şirket, ikinci el ürünlerin tekrar kullanılmasını teşvik ederek sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefliyor. İkinci El Alışveriş Festivali, hem çevresel faydaları hem de tasarruf potansiyelini öne çıkarıyor. Sahibinden.com, son üç yılda "İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı" başlıklı raporlarıyla, ikinci el ürünlerin çevresel ve ekonomik avantajlarını kullanıcılara net bir şekilde sunuyor.