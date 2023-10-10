  1. Anasayfa
  2. Aktüel
  3. Sahibinden.com'da İkinci El Fırsat Festivali Başlıyor!

Sahibinden.com'da İkinci El Fırsat Festivali Başlıyor!

Yayınlanma:
Sahibinden.com'da İkinci El Fırsat Festivali Başlıyor!
Sahibinden.com, alışveriş tutkunları için özel bir etkinliği daha duyurdu: İkinci El Alışveriş Festivali! Bu festivalle, alışveriş severler, uygun fiyatlı ikinci el ürünleri keşfetme fırsatını bulacak. Festival süresince, sosyal medya fenomenlerinin sevilen ürünlerini satın alma şansını yakalayacaklar.

Sahibinden.com, alışveriş tutkunları için özel bir etkinliği daha duyurdu: İkinci El Alışveriş Festivali! Bu festivalle, alışveriş severler, uygun fiyatlı ikinci el ürünleri keşfetme fırsatını bulacak. Festival süresince, sosyal medya fenomenlerinin sevilen ürünlerini satın alma şansını yakalayacaklar.

Sosyal Medyanın Popüler İsimleri Sahibinden.com'da!

11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu büyük etkinlikte, sosyal medyanın popüler isimleri Damla Can, Gülnihal Eren, Uras Benlioğlu, Bilge Su Işık, İlkin Özyiğit gibi ünlüler, seçkin ürünlerini satışa sunacak. Bu, kullanıcıların favori isimlerin ürünlerine erişim sağlama şansını yakalamaları için büyük bir fırsat!

Festivalde Hangi Kategorilerde İndirimler Var?

Festival kapsamında Anne & Bebek, Bilgisayar, Cep Telefonu, Elektrikli Ev Aletleri, Ev Dekorasyon, Giyim & Aksesuar, Hobi & Oyuncak, Oyun & Konsol ve Spor gibi kategorilerde harika indirimler kullanıcıları bekliyor. İlk alışverişte 100 TL'ye kadar indirim kuponlarından yararlanabileceksiniz. Üstelik sahibinden.com'un mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden saatlik sürpriz indirimlerle de karşılaşabilirsiniz.

S-Param Güvende Hizmetiyle Güvenli Alışveriş

İster yüz yüze ister online olarak alışveriş yapın, sahibinden.com, S-Param Güvende hizmetiyle tüm alışverişlerinizi güvence altına alıyor. Bu hizmet, kullanıcılara taksitli ödemeden kolay iadeye kadar birçok avantaj sunarak alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Sürdürülebilirlik ve İkinci El Alışveriş

Sahibinden.com, sürdürülebilir yaşamın önemini her zaman vurgulamıştır. Şirket, ikinci el ürünlerin tekrar kullanılmasını teşvik ederek sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefliyor. İkinci El Alışveriş Festivali, hem çevresel faydaları hem de tasarruf potansiyelini öne çıkarıyor. Sahibinden.com, son üç yılda "İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı" başlıklı raporlarıyla, ikinci el ürünlerin çevresel ve ekonomik avantajlarını kullanıcılara net bir şekilde sunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
5 litrelik ayçiçek yağı sadece 130 TL Zincir Market Çıldırdı..
5 litrelik ayçiçek yağı sadece 130 TL Zincir Market Çıldırdı..
Migros'ta Ayçiçek Yağında Büyük İndirim: 3 Al 1 Öde Kampanyası Başladı
Migros'ta Ayçiçek Yağında Büyük İndirim: 3 Al 1 Öde Kampanyası Başladı
Tarım Kredi Market'te Büyük İndirim Fırsatı Ayçiçek Yağı, Yumurta ve Şeker Fiyatları Düşüyor
Tarım Kredi Market'te Büyük İndirim Fırsatı Ayçiçek Yağı, Yumurta ve Şeker Fiyatları Düşüyor
ŞOK Market Ekim Kataloğu: İşte İndirimdeki Termos, Matara ve Kahve Makinesi
ŞOK Market Ekim Kataloğu: İşte İndirimdeki Termos, Matara ve Kahve Makinesi
A101'in Influencer Yarışması, Sosyal Medyada Yeni Trendler Yaratıyor! Sürpriz Ödüller Var!
A101'in Influencer Yarışması, Sosyal Medyada Yeni Trendler Yaratıyor! Sürpriz Ödüller Var!
Tarım Kredi Market'ten Tuvalet Kağıdı, Ayçiçek Yağı ve Çayda Dev İndirimler!
Tarım Kredi Market'ten Tuvalet Kağıdı, Ayçiçek Yağı ve Çayda Dev İndirimler!
ŞOK Market Hafta Sonu Tüm Şubelerinde Yüzde 50 İndirim Yaptı! Çay Makinesi 299 TL, Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL
ŞOK Market Hafta Sonu Tüm Şubelerinde Yüzde 50 İndirim Yaptı! Çay Makinesi 299 TL, Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL
Torku'dan Tarihi Ayçiçek Yağı İndirimi: 5 LT Tenekede Sadece 159 TL!
Torku'dan Tarihi Ayçiçek Yağı İndirimi: 5 LT Tenekede Sadece 159 TL!