O Market Duyurdu! 5 L Ayçiçek Yağı 139, 5 Kilogram Toz Şeker 135 TL'ye Kadar İndi…

Ayçiçek Yağı ve Toz Şeker İndirimi

A101 marketlerinde bu hafta 5 litrelik ayçiçek yağı 139 TL'ye kadar indirime sahip. Mutfakta sıkça kullanılan ayçiçek yağı, ekonomik bir fiyatla müşterilere sunuluyor. Ayrıca, 5 kilogram toz şeker de 135 TL'ye kadar indirime tabi tutuldu. Hem tatlı yapımında hem de günlük kullanımda sıkça kullanılan toz şeker, bu indirimle daha da cazip hale geldi.

Diğer İndirimli Ürünler

A101 marketlerinde sadece ayçiçek yağı ve toz şeker değil, birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

İşte bu hafta A101 marketlerinde bulabileceğiniz diğer indirimli ürünlerden bazıları:

Ovadan Baldo Pirinç (2,5 kg) - 85 TL

Yöremce 1 kg Bulgur Çeşitleri - 15 TL

Jacops Monarch Gold Kahve (100 gr) - 49,50 TL

1 kg Seyidoğlu Tahin - 84,90 TL

Wawa Ton Balığı İkili (160 gr) - 49,90 TL

Çokça 1 kg Ketçap Çeşitleri - 24,50 TL

Çerezya 400 gr Yerli Dokato Çekirdek - 23,50 TL

Domestos 3240 ml Ultra Çamaşır Suyu - 75 TL

Pınar Kido 27'li 180 ml Süt - 139 TL

Ayrıca, 10 TL ve üzeri alışverişlerde özel indirimler de mevcut. 8'li Papia İpek Özlü veya Selpak Kağıt Havlu 59,90 TL, 100'lü Doğuş Karadeniz Poşet Çay ise 75,50 TL yerine 44,50 TL'ye satılıyor.

Bu indirimler 29 Eylül tarihine kadar A101 marketlerinde geçerli olacak. Müşteriler, bu tarihe kadar bu cazip fırsatlardan yararlanabilirler. A101 marketlerdeki aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek diğer indirimli ürünlere de göz atabilirler. Ekonomik alışverişler için A101 marketleri tercih edenler için bu fırsatlar kaçırılmayacak!

Unutmayın, indirimli ürünler stoklarla sınırlı olabilir, bu yüzden acele etmek faydalı olabilir. A101 marketlerinde kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla bulabilirsiniz