O Bankadan Müşterilere Dev Sürpriz: 4.5 Milyon TL Değerinde Audi A6 Çekilişi

Emekli maaşlarındaki ve asgari ücret maaşlarındaki değişiklikler, bankaların dikkatini çekti. Bankalar müşteri memnuniyetini artırmak için özel kampanyalar düzenliyor. Türkiye'nin lider bankalarından olan bir banka, müşterilerine yönelik bir Audi A6 kampanyası ile karşımızda. Bu kampanya için bankanın şubeleri hareketlendi.

Emekli maaşlarındaki ve asgari ücret maaşlarındaki değişiklikler, bankaların dikkatini çekti. Bankalar müşteri memnuniyetini artırmak için özel kampanyalar düzenliyor. Türkiye'nin lider bankalarından Akbank, müşterilerine yönelik bir Audi A6 kampanyası ile karşımızda. Bu kampanya için Akbank şubeleri hareketlendi.

Bankalar Arası Müşteri Yarışı

Özellikle emekli maaşlarındaki artış, bankaların müşteri ilişkilerini daha da kuvvetlendirmek adına harekete geçmelerine neden oldu. Akbank ise bu rekabette iddialı bir adım attı: Eğer belirli şartları taşıyan bir Akbank müşterisiyseniz, Audi A6 kazanma şansını yakalayabilirsiniz!

Akbank Kampanyası Detayları

Bu sene Akbank müşterileri için büyük bir fırsat sunuyor. Katılımcılara 4 milyon TL değerinde bir araç hediye ediliyor.

Özel Duyuru: Akbank Müşterisi Olanlara Audi A6 Fırsatı

Akbank'ın resmi duyurusuna göre, Akbank Mobil uygulamasını kullanan kart sahibi müşterilerin, belirli bir süre zarfında kampanyaya katılma şansları bulunuyor. Kazanan talihliye ise 2023 model Audi A6 (Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic) hediye edilecek. Bu aracın piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyon TL.

Katılım Şartları ve Detaylar

Akbank müşterileri için bu kampanyaya katılmak oldukça basit. 16 Ekim 2023 ile 16 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasının 'senin için' sekmesindeki 'Kampanyalar ve Fırsatlar' bölümünden “Araba Çekiliş Kampanyası”na katılabilirsiniz. Eğer mevcut bir Akbank müşterisiyseniz 5 çekiliş hakkınız bulunuyor. Ancak, yeni bir müşteriyseniz 10 çekiliş hakkınız var.

Çekilişte Şansınızı Artırın!

Akbank'ın sunduğu bazı önerilerle çekilişteki şansınızı ikiye katlayabilirsiniz:

Akbank Mobil üzerinden otomatik fatura talimatı oluşturarak +1 çekiliş hakkı

Manuel fatura ödeme işlemi ile +1 çekiliş hakkı

QR kod ile ATM’den para çekme işlemi ile +1 çekiliş hakkı

QR kod ile ödeme yaparak +1 çekiliş hakkı

Böylelikle, Akbank'ın dijital platformlarından yararlanarak toplamda 10 çekiliş hakkına sahip olabilirsiniz.