Migros'ta Tüm Fiyatlar Sabitlendi! Ne Alırsan 10-20-30-40-50 TL!

Migros, her hafta farklı ürünlerde indirim yaparak müşterileri mutlu ediyor. Yeni haftada da birbirinden cazip indirimler sizleri bekliyor! Fiyatlar 2 haneli rakamlara sabitlenirken, vatandaşlar da bu avantajlardan yararlanmak için marketlere akın ediyor. 10-20-30-40-50 TL indirim kampanyasını kaçırmamak için acele edin. İşte Mig

MİGROS'TAN DÖRT DÖRTLÜK KAMPANYA

Eylül ayının son gününde başlayan kampanya Ekim ayında da devam ederken büyük indirimin detayları da merak ediliyor. Migros indirim ürünleri ve fiyatları şu şekildedir:

Domestos Çok Amaçlı Hijyenik Sprey 750 ml sadece 30 TL'ye alınabilecek.

Bambu Tuvalet Kâğıdı 8’li paketi de 30 TL'lik özel fiyatla satışta olacak.

Solo Peçete 200’lü paketi de sadece 30 TL'ye müşterilere sunulacak.

Cif Krem Çeşitleri 675 ml şişeleri de kampanyada 30 TL'lik bir fiyatla yer alacak.

Domestos 7 Power Jet Fırtına Gücü 693 ml de yine 30 TL'ye satın alınabilecek.

Cif Power&Shine Sprey 750 ml+Serum 70 ml Set Çeşitleri, 40 TL'ye özel bir set fiyatıyla mağazalarda olacak.

Onsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 225 g, bu kampanyada sadece 40 TL.

Sleepy Doğal Organik Pamuklu Islak Havlu 4x50’li paketi, yine 40 TL'ye satışta olacak.

Nivea Krem 150 ml Kutu da bu indirim kampanyasında 40 TL ile müşterilere sunulacak.

Tat Karacadağ Pirinç 1 kg ile karşılayabilirsiniz, bu ürün 50 TL'ye satın alınabilir.

Yayla Yeşil Mercimek 1 kg, kampanyada 50 TL ile bulunabilir.

Migros Yumuşatıcı Çeşitleri 3 l, kampanya kapsamında sadece 50 TL'ye alınabilir.

Lysol Antibakteriyel Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml, 50 TL'ye satışta olacak.

Kampanya hem online hem de marketler üzerinden geçerli olurken 11 Ekim’e kadar ürünleri indirimli alabilirsiniz.