Migros'ta Ayçiçek Yağında Büyük İndirim: 3 Al 1 Öde Kampanyası Başladı

Migros, müşterilerine sunduğu çılgın indirim kampanyalarına bir yenisini ekledi ve bu sefer Ayçiçek yağını hedef aldı. Son yıllarda fiyatları en fazla artan ürünlerden biri olan Ayçiçek yağı, vatandaşların bütçesini sarsan bir artış gösterdi. Ancak Migros'un yeni kampanyası, bu duruma son vermek için büyük bir fırsat sunuyor.

Ayçiçek Yağı ve Fiyat Artışı:

Türkiye'de son iki yılda Ayçiçek yağının fiyatları büyük bir hızla yükseldi. Özellikle koronavirüs pandemisinin başlangıcıyla birlikte fiyatlar artış göstermeye başladı. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası gelişmeler, Ayçiçek yağı fiyatlarının daha da artmasına yol açtı. Bu nedenle, vatandaşlar ucuz Ayçiçek yağı bulma konusunda market kampanyalarını yakından takip etmeye başladılar.

Migros'un Büyük Kampanyası: 3 Al 1 Öde:

Migros, Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürmenin yanı sıra, müşterilerine özel bir kampanya başlattı: 3 Al 1 Öde. Bu kampanya, Migros Money ve Migros Money Club kart kullanıcıları için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır ve kısa bir süreliğine sunulmaktadır.

Migros, 5 litrelik Ayçiçek yağı için 189 TL gibi cazip bir fiyat belirledi. Ayrıca, kendi markalarına ait ürünlerdeki fiyat politikasını sürdürerek, Migros markalı 5 litrelik Ayçiçek yağı da 155 TL'den satışa sunuluyor.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Migros mağazalarında veya Migros sanal market uygulaması üzerinden bu indirimli Ayçiçek yağı ürünlerini bulabilir ve hemen sipariş verebilirsiniz. Ancak unutmayın ki kampanya stoklarla sınırlıdır ve belirli bir süreyle sınırlıdır, bu nedenle Acele ederek bu muhteşem fırsattan yararlanabilirsiniz.

Migros, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunma taahhüdünü sürdürüyor ve Ayçiçek yağı kampanyası da bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu kampanya ile hem mutfak masraflarınızı azaltabilir hem de kaliteli bir ürünü daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Migros'un kampanyalarını takip etmeye devam ederek daha fazla tasarruf yapabilirsiniz.