Migros'da Zeytinyağı ve ayçiçek yağında büyük indirim !

Migros aktüel ürün katalog listeleri yayımlandı. Başta zeytinyağı ve ayçiçek yağları olmak üzere birden fazla üründe indirim yapan Migros, alışveriş tutkunlarının da beğenisini kazandı.