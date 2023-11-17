Migros'da Zeytinyağı ve ayçiçek yağında büyük indirim !
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Migros aktüel ürün katalog listeleri yayımlandı. Başta zeytinyağı ve ayçiçek yağları olmak üzere birden fazla üründe indirim yapan Migros, alışveriş tutkunlarının da beğenisini kazandı.
Migros aktüel ürün katalog listeleri yayımlandı. Başta zeytinyağı ve ayçiçek yağları olmak üzere birden fazla üründe indirim yapan Migros, alışveriş tutkunlarının da beğenisini kazandı.
BU FIRSATLARI AMAN KAÇIRMAYIN
- Erşan dana sucuk 439 TL
- Seçme pastırma 725 TL
- Ariste klasik inek peyniri 249 TL
- Erşan dana kavurma 545 TL
- Akpınar az tuzlu taze beyaz peynir 199 TL
- Tahsildaroğlu Ezine peyniri 269 TL
- Pınar hindi salam 219 TL
- Muratbey burgu peyniri 350 TL
- Bergen Anadolu eski kaşar peyniri 295 TL
- Ariste Trakya eski kaşar dilimli 129.90 TL
- Pınar tam yağlı beyaz peynir 89.90 TL
- La vache qui rit 99.90 TL
- Tahsildaroğlu torba lor peyniri 31 TL
- President mozzarella peyniri 159.90 TL
- P.E tam yağlı taze göbek kaşarı 129.90 TL
- Sütaş süzme yoğurt 65.90 TL
- Sek light yoğurt 19.50 TL
- Altınkılıç kefir 39.50 TL
- Eker ayran 35.90 TL
- Eker kaymak 53.50 TL
- Alpro içecek çeşitleri %30 indirim
- İçim devam sütü 37.90 TL
- Pınar organik süt 39.90 TL
- Komili Ayçiçek yağı 175.90 TL
- Komili natürel sızma zeytinyağı 469.90 TL
- Komili riviera zeytinyağı 419.90 TL
- Kristal meraklısına özel organik sızma zeytinyağı 199.90 TL
- Söke un çeşitleri %20 indirim
- Sinangil glutensiz un çeşitlerinde %25 indirim
- Arbella klasik makarna çeşitleri 11.90 TL
- Knorr makarna 29.90 TL
Viva tuvalet kağıdı 32’li 139.90 TL
Viva havlu kağıt 12’li 89.90 TL
Sofia büyük havlu 19.90 TL
Solo peçete 34.90 TL
Sofia kumaş dokulu peçete 24.90 TL
Mayla puf mendil 15.90 TL
Süper Maylo tuvalet kağıdı 8’li 44.90 TL
Sofia 4 yaprak kağıt havlu 3’lü 39.90 TL
Migros ekonomik ıslak havlu 7 TL
Kaynak:
Aktüel