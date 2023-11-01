Migros zeytinyağında büyük indirime gitti ! İnanılmaz fiyatlar !

En ucuz zeytin yağı fiyatları 300 TL'ye kadar çıktı. Vatandaşlar ucuz zeytinyağı alabilmek için marketler tarafından yapılan indirimleri yakından takip ederken Migros'tan müşterilerine özel kampanyasını duyurdu

ZEYTİNYAĞI FİYATLARINDA DEV İNDİRİM!

MİGROS müşterilerine özel dev kampanyaları ile dikkat çekemeye devam ediyor. Vatandaşlar güncel MİGROS kampanyalarını yakından takip ederken güzel haber geldi. Zeytinyağı fiyatlarında dev indirim başladı. Kasım ayının ilk indirimi geldi. Komili Banmalık Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı 127 liraya kadar düştü.

MİGROS GÜNCEL ZEYTİNYAĞI FİYATLARI

Gelen indirim haberi sonrası vatandaşlar 'Migros güncel zeytinyağı fiyatları ne kadar?' sorusunu araştırmaya başladı. Sizler için güncel Migros zeytinyağı fiyatlarını derledik. İşte güncel MİGROS zeytinyağı fiyatları;

Komili Banmalık Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı 750Ml - 127.90 TL

Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 1 L - 322.90 TL

Komili Riviera Zeytinyağı 2 L - 519.90 TL

Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Meyvemsi Lezzet 2 L - 594.90 TL

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 2 L - 449.90 TL