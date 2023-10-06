Migros Duyurdu! Et ve Tavuk Ürünlerinde Büyük İndirim Yapıldı..

Migros marketleri, et ve tavuk ürünlerinde yaptığı büyük indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürüyor. İndirimler yüzde 26'ya kadar çıkarken, et, köfte ve tavuk fiyatları oldukça cazip hale geldi. İşte Migros marketlerindeki güncel indirimler ve fiyatlar:

Kırmızı Et Ürünlerinde Yüzde 20 İndirim:

Dana Az Yağlı Et Yöresel Kg: 386,91 TL

Dana Böbrek Kg: 90,06 TL

Dana But Sotelik Et Yöresel Kg: 413,91 TL

Dana Haşlamalık Gerdan Kg: 259,90 TL

Dana İncik: 319,90 TL

Dana Kuyruk (Pöç) Kg: 212,20 TL

Dana Stragonofluk Et Yöresel Kg: 431,91 TL

Dana Tandır (Brisket) Kg: 349,90 TL

Dana Yürek Kg: 127,12 TL

Erşan Pişmiş Dana Döner 250 G: 84,95 TL

Kuzu Böbrek Kg: 195,46 TL

Kuzu Dalak: 61,63 TL

Kuzu Kelle Adet: 84,96 TL

Kuzu Pirzola Kg: 473,31 TL

Kuzu Sac Kavurmalık Kg: 392,31 TL

Uzman Kasap Dana Yürek Kuşbaşı 500 G: 70,51 TL

Köfte Ürünlerinde Yüzde 25 İndirim:

Knorr 5 Dakikada Etsiz Çiğ Köfte Seti 120 G: 18,68 TL

Superfresh Dana Tekirdağ Köfte 320 G: 199,92 TL

Superfresh Hamburger Köfte 500 G: 279,92 TL

Superfresh Dana Izgara Köfte 320 G: 199,92 TL

Superfresh Dana&Kuzu İnegöl Köfte 320 G: 199,92 TL

Superfresh Dana Burger Köfte 200G: 127,92 TL

Şenpiliç Piliç Kasap Köfte 300 G: 25,90 TL

Uzman Kasap Dana Mini Burger Köfte 240 G: 69,90 TL

Uzman Kasap Cızbız Köfte 200 G: 57,90 TL

Knorr Köfte Harcı 82 G: 17,18 TL

Tavuk Ürünlerinde Yüzde 26 İndirim:

Banvit Piliç Baget Kg: 67,12 TL

Banvit Piliç Izgara Tava Kg: 184,90 TL

Banvit Piliç Kanat Kg: 129,90 TL

Banvit Piliç Pirzola Kg: 94,90 TL

Banvit Piliç Schnitzel 300 G: 39,90 TL

Beypiliç Baget Kg: 66,32 TL

Erpiliç Baget Kg: 71,92 TL

Gedik Büyük Tabaklı Piliç Baget Kg: 67,92 TL

Gedik Piliç Salamlı Cordon Bleu 285G: 32,90 TL

Migros marketlerindeki bu büyük indirimlerle et, köfte ve tavuk alışverişinizde tasarruf yapabilirsiniz. Ancak indirimlerin süresi sınırlı olabilir, bu nedenle fırsatları kaçırmamak için Migros şubelerine veya online alışveriş platformlarına göz atmanızda fayda var. Güncel fiyatlar ve stok durumu için Migros'un resmi web sitesini veya mağaza personelini takip etmek önemlidir. Afiyet olsun!