Metro’da Ayçiçek Yağı ve Toz Şeker İndirim Şöleni Başlıyor!

Metro marketler, müşterilerine büyük indirim fırsatları sunarak ekonomik alışveriş yapma imkanı sağlıyor. Özellikle ayçiçek yağı ve toz şeker gibi temel gıda ürünlerindeki indirimler, vatandaşların yüzünü güldürüyor.

İşte 19-20 Ekim tarihlerinde geçerli olacak Metro market indirimleri:

1L Biryağ Ayçiçek Yağı 41 TL: Kaliteli bir ayçiçek yağına uygun fiyatla sahip olabilirsiniz.

5L Teneke Biryağ Ayçiçek Yağı 199.90 TL: Büyük aileler için ideal bir seçenek olan 5 litrelik teneke ayçiçek yağı, ekonomik alışverişin vazgeçilmezi olacak.

1L Aro Ayçiçek Yağı 37.50 TL: Aro markasının uygun fiyatıyla tercih edilen ayçiçek yağı, sofralarınıza lezzet katıyor.

2L Aro Ayçiçek Yağı 68 TL: Daha fazla miktarda ayçiçek yağına ihtiyaç duyanlar için 2 litrelik Aro ayçiçek yağı cazip bir seçenek sunuyor.

2L Biryağ Ayçiçek Yağı 79.90 TL: Biryağ kalitesiyle üretilen 2 litrelik ayçiçek yağı, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin vazgeçilmezi olacak.

2L Abalı Ayçiçek Yağı 67.25 TL: Abalı markasının kalitesiyle üretilen ayçiçek yağı, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

1 kg Bor Küp Şeker 32.90 TL: Tatlılarınıza tat katmak için ideal olan Bor marka küp şeker, uygun fiyatıyla tercih ediliyor.

1 kg Bor Toz Şeker 31.90 TL: Hem çayınıza hem de tatlılarınıza lezzet katan Bor marka toz şeker, bütçenizi rahatlatıyor.