MediaMarkt'tan Şok İndirimler! MediaMarkt'tan 7.500 TL'lik Kampanya

Türkiye'nin önde gelen elektronik perakendecisi MediaMarkt, teknoloji meraklılarına bir kez daha benzersiz bir avantaj sunuyor. MediaMarkt, Maximum Mobil ve İşCep iş birliği ile belirli alışverişler için MaxiPuan kazanma şansı sunmaktadır. Peki, bu kampanyanın detayları neler?

Özel MaxiPuan Kampanyası: 31 Aralık'a Kadar Fırsatlar Sizleri Bekliyor!

MediaMarkt, geniş ürün yelpazesiyle teknoloji tutkunlarına her zaman en iyisini sunmayı hedefliyor. Şimdi ise, Maximum Kart kullanıcıları için benzersiz bir fırsat kapısı aralandı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar MediaMarkt'tan yapacağınız belirli alışverişlerde muhteşem MaxiPuan kazanma şansını yakalayabilirsiniz.

Alışveriş Tutarınıza Göre MaxiPuan Kazanın!

60.000 TL ve üzeri alışverişlerde: 2.000 TL MaxiPuan

2.000 TL MaxiPuan 100.000 TL ve üzeri alışverişlerde: 4.000 TL MaxiPuan

4.000 TL MaxiPuan 150.000 TL ve üzeri alışverişlerde: 7.500 TL MaxiPuan

Kampanyadan Faydalanma Adımları

MediaMarkt'tan yapacağınız alışverişlerde bu fırsatlardan yararlanmak için tek yapmanız gereken, alışverişinizden önce veya sonra Maximum Mobil ya da İşCep uygulamalarına girip ilgili bölümde yer alan ‘KATIL’ butonunu tıklamaktır.

MaxiPuanların Yüklenme ve Kullanma Tarihi

Kampanyaya katılan tüketiciler, kampanya şartlarını karşıladıktan sonra kazandıkları MaxiPuanları 14 Şubat 2024'te kartlarına yüklenecektir. Ancak unutmayın, kazandığınız bu puanların son kullanma tarihi 31 Mart 2024'tür.