  1. Anasayfa
  2. Aktüel
  3. MediaMarkt'tan Şok İndirimler! MediaMarkt'tan 7.500 TL'lik Kampanya

MediaMarkt'tan Şok İndirimler! MediaMarkt'tan 7.500 TL'lik Kampanya

Yayınlanma:
MediaMarkt'tan Şok İndirimler! MediaMarkt'tan 7.500 TL'lik Kampanya
Türkiye'nin önde gelen elektronik perakendecisi MediaMarkt, teknoloji meraklılarına bir kez daha benzersiz bir avantaj sunuyor. MediaMarkt, Maximum Mobil ve İşCep iş birliği ile belirli alışverişler için MaxiPuan kazanma şansı sunmaktadır. Peki, bu kampanyanın detayları neler?

Türkiye'nin önde gelen elektronik perakendecisi MediaMarkt, teknoloji meraklılarına bir kez daha benzersiz bir avantaj sunuyor. MediaMarkt, Maximum Mobil ve İşCep iş birliği ile belirli alışverişler için MaxiPuan kazanma şansı sunmaktadır. Peki, bu kampanyanın detayları neler?

Özel MaxiPuan Kampanyası: 31 Aralık'a Kadar Fırsatlar Sizleri Bekliyor!

MediaMarkt, geniş ürün yelpazesiyle teknoloji tutkunlarına her zaman en iyisini sunmayı hedefliyor. Şimdi ise, Maximum Kart kullanıcıları için benzersiz bir fırsat kapısı aralandı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar MediaMarkt'tan yapacağınız belirli alışverişlerde muhteşem MaxiPuan kazanma şansını yakalayabilirsiniz.

Alışveriş Tutarınıza Göre MaxiPuan Kazanın!

  • 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde: 2.000 TL MaxiPuan
  • 100.000 TL ve üzeri alışverişlerde: 4.000 TL MaxiPuan
  • 150.000 TL ve üzeri alışverişlerde: 7.500 TL MaxiPuan

Kampanyadan Faydalanma Adımları

MediaMarkt'tan yapacağınız alışverişlerde bu fırsatlardan yararlanmak için tek yapmanız gereken, alışverişinizden önce veya sonra Maximum Mobil ya da İşCep uygulamalarına girip ilgili bölümde yer alan ‘KATIL’ butonunu tıklamaktır.

MaxiPuanların Yüklenme ve Kullanma Tarihi

Kampanyaya katılan tüketiciler, kampanya şartlarını karşıladıktan sonra kazandıkları MaxiPuanları 14 Şubat 2024'te kartlarına yüklenecektir. Ancak unutmayın, kazandığınız bu puanların son kullanma tarihi 31 Mart 2024'tür.

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
A101’de Bu Hafta Neler Var? Benzinli Moped Bomba Gibi Geliyor!
A101’de Bu Hafta Neler Var? Benzinli Moped Bomba Gibi Geliyor!
5 litrelik ayçiçek yağı sadece 130 TL Zincir Market Çıldırdı..
5 litrelik ayçiçek yağı sadece 130 TL Zincir Market Çıldırdı..
Tarım Kredi Market'te Büyük İndirim Fırsatı Ayçiçek Yağı, Yumurta ve Şeker Fiyatları Düşüyor
Tarım Kredi Market'te Büyük İndirim Fırsatı Ayçiçek Yağı, Yumurta ve Şeker Fiyatları Düşüyor
ŞOK Market Ekim Kataloğu: İşte İndirimdeki Termos, Matara ve Kahve Makinesi
ŞOK Market Ekim Kataloğu: İşte İndirimdeki Termos, Matara ve Kahve Makinesi
Magnum Çekiliş Tarihi Belli Oldu! Porsche Taycan'ı Kimler Kazanacak? Magnum Çekiliş Tarihi Ne Zaman Açıklanacak?
Magnum Çekiliş Tarihi Belli Oldu! Porsche Taycan'ı Kimler Kazanacak? Magnum Çekiliş Tarihi Ne Zaman Açıklanacak?
LCW Dream'den Özel Meme Ameliyatı Sonrası Sütyen Koleksiyonu
LCW Dream'den Özel Meme Ameliyatı Sonrası Sütyen Koleksiyonu
A101'den Dev Adım: Yıl Boyunca Her Günde %50'ye Varan İndirim!
A101'den Dev Adım: Yıl Boyunca Her Günde %50'ye Varan İndirim!