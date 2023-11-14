MediaMarkt'tan CLUB Üyelerine Özel 3.000 TL’ye Varan İndirim! Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, 16 Kasım’a kadar sürdüreceği kampanya ile CLUB üyelerine özel seçili ürünlerde 3.000 TL’ye varan indirimler sunuyor. Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, çeşitli avantaj ve hizmetler sunduğu sadakat programı CLUB üyelerine özel bir kampanya başlattı. 16 Kasım’a kadar devam edecek kampanya kapsamında birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı sepetlerde tüketicilere 3.000 TL’ye varan indirimler sunulacak. MediaMarkt’ın CLUB üyelerine özel uygulayacağı kampanyada; 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL

15.000 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL

25.000 TL ve üzeri alışverişlerde 1.500 TL

40.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 3.000 TL indirim sağlanacak. Kampanya, MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr ya da MediaMarkt mobil uygulamasından 14-16 Kasım tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerli olacak. Avantajlarla dolu yepyeni bir dünyanın kapılarını açan MediaMarkt CLUB’a üye olmak ise oldukça kolay. Teknolojiseverler MediaMarkt CLUB’a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/ CLUBuyelik‘e tıklayarak hızlıca üye olabilirler.