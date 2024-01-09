MediaMarkt'tan CLUB üyelerine özel 3.000 TL’ye varan indirim

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, çeşitli avantaj ve hizmetler sunduğu sadakat programı CLUB üyelerine özel kampanya başlattı. 11 Ocak tarihine kadar devam edecek seçili ürünlerde geçerli kampanya kapsamında alışveriş yapan tüketicilere 3.000 TL’ye varan indirim sunulacak.

MediaMarkt’ın CLUB üyelerine özel uygulayacağı ve seçili ürünlerde geçerli kampanyada 11 Ocak’a kadar alışveriş yapan tüketicilere;

5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL,

15.000 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL,

25.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 1.500 TL,

40.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 3.000 TL indirim sağlanacak.

Kampanya, MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr ya da MediaMarkt mobil uygulamasından 9 - 11 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

MediaMarkt CLUB’a üye olmak çok kolay

Avantajlarla dolu yepyeni bir dünyanın kapılarını açan MediaMarkt CLUB’a üye olmak ise oldukça kolay. Teknolojiseverler MediaMarkt CLUB’a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/ CLUBuyelik‘e tıklayarak hızlıca üye olabilirler.