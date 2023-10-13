MediaMarkt’tan Beyaz Eşyada Büyük Kampanya !

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye genelindeki 95 mağazasından beyaz eşya alışverişi yapan tüketiciler için DenizBank’ta geçerli olacak 2 farklı kampanya düzenledi. MediaMarkt’tan alışveriş yapan tüketiciler, bu 2 kampanya modelinden dilediği birini seçerek kredi kullanımını gerçekleştirebiliyor.

Kampanya kapsamında hem erteleme hem de balon ödeme fırsatı sunuluyor:

Müşteri faiz oranı %3,99 olan 9 Ay Vadeli Erteleme Kampanyası’nda çekilen kredide 3 ay ertelemeli, kalan 9 ay vadede eşit taksit tutarlarıyla ödeme yapılıyor.

Müşteri faiz oranı %3,99 olan 18 ay vadeli Balon Ödemeli DenizBank Alışveriş Kredisi’nde ise tüketiciler toplam kredi tutarının %30’unu son taksitte, kalan 17 ayda ise daha düşük taksit tutarlarında ödeme yapıyor.

MediaMarkt’ın kampanyası 19 Ekim tarihine kadar Türkiye genelindeki 95 mağazasında geçerli olacak.