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MediaMarkt’tan Beyaz Eşyada Büyük Kampanya !

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MediaMarkt’tan Beyaz Eşyada Büyük Kampanya !
Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye genelindeki 95 mağazasından beyaz eşya alışverişi yapan tüketicilere 19 Ekim tarihine kadar geçerli olacak cazip ödeme seçenekleri sunuyor.

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Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye genelindeki 95 mağazasından beyaz eşya alışverişi yapan tüketiciler için DenizBank’ta geçerli olacak 2 farklı kampanya düzenledi. MediaMarkt’tan alışveriş yapan tüketiciler, bu 2 kampanya modelinden dilediği birini seçerek kredi kullanımını gerçekleştirebiliyor.

Kampanya kapsamında hem erteleme hem de balon ödeme fırsatı sunuluyor:

  • Müşteri faiz oranı %3,99 olan 9 Ay Vadeli Erteleme Kampanyası’nda çekilen kredide 3 ay ertelemeli, kalan 9 ay vadede eşit taksit tutarlarıyla ödeme yapılıyor.
  • Müşteri faiz oranı %3,99 olan 18 ay vadeli Balon Ödemeli DenizBank Alışveriş Kredisi’nde ise tüketiciler toplam kredi tutarının %30’unu son taksitte, kalan 17 ayda ise daha düşük taksit tutarlarında ödeme yapıyor.

MediaMarkt’ın kampanyası 19 Ekim tarihine kadar Türkiye genelindeki 95 mağazasında geçerli olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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