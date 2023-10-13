MediaMarkt’tan Beyaz Eşyada Büyük Kampanya !
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Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye genelindeki 95 mağazasından beyaz eşya alışverişi yapan tüketicilere 19 Ekim tarihine kadar geçerli olacak cazip ödeme seçenekleri sunuyor.
Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye genelindeki 95 mağazasından beyaz eşya alışverişi yapan tüketiciler için DenizBank’ta geçerli olacak 2 farklı kampanya düzenledi. MediaMarkt’tan alışveriş yapan tüketiciler, bu 2 kampanya modelinden dilediği birini seçerek kredi kullanımını gerçekleştirebiliyor.
Kampanya kapsamında hem erteleme hem de balon ödeme fırsatı sunuluyor:
- Müşteri faiz oranı %3,99 olan 9 Ay Vadeli Erteleme Kampanyası’nda çekilen kredide 3 ay ertelemeli, kalan 9 ay vadede eşit taksit tutarlarıyla ödeme yapılıyor.
- Müşteri faiz oranı %3,99 olan 18 ay vadeli Balon Ödemeli DenizBank Alışveriş Kredisi’nde ise tüketiciler toplam kredi tutarının %30’unu son taksitte, kalan 17 ayda ise daha düşük taksit tutarlarında ödeme yapıyor.
MediaMarkt’ın kampanyası 19 Ekim tarihine kadar Türkiye genelindeki 95 mağazasında geçerli olacak.
Kaynak:
Aktüel