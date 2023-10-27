MediaMarkt'tan 16. Yıla Özel Dev Kampanya: En Yeni Teknolojik Ürünlerde %50'ye Varan İndirimler
Avrupa'nın lider elektronik ürünler perakendecisi olan MediaMarkt, tüketicilere birbirinden cazip tekliflerle geliyor. Bu özel günü kutlamak için MediaMarkt, 30 Ekim'e kadar sürecek büyük bir kampanya başlattı.
MediaMarkt'tan Teknoloji Tutkunlarına Özel Fırsatlar
Elektronik alışverişte bir numara olan MediaMarkt, geniş ve çeşitli ürün yelpazesiyle teknoloji meraklılarını mutlu ediyor. 16. yılını kutlama adına, şirket müşterilere özel indirimlerle dolu bir kampanya sunuyor. Bu kampanya ile hava temizleyiciden akıllı saate, kulaklıktan robotik temizlik cihazlarına ve kahve makinelerine kadar birçok üründe büyük indirimler sizleri bekliyor.
Kampanyada Öne Çıkan Ürünler ve Fiyatları
- Xiaomi Mi 4 Lite Hava Temizleme Cihazı: Sadece 5.999TL!
- HUAWEI Watch GT3 Elegant 42mm Akıllı Saat: Sadece 4.499 TL!
- JBL T205 Kulak İçi Kablolu Kulaklık: Sadece 499 TL!
- Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge: Sadece 11.999 TL!
- Nespresso Essenza Mini D30 Kahve Makinesi: Sadece 3.799 TL!
Bu muhteşem indirimleri kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!
Kampanya Nerede Geçerli?
Bu eşsiz fırsatları MediaMarkt'ın Türkiye genelinde bulunan 96 mağazasından, mobil uygulamasından ve resmi online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr'den yararlanabilirsiniz.
- yıl dönümünü böylesine özel bir kampanyayla kutlayan MediaMarkt'a teşekkür ediyoruz. Teknolojinin son trendlerini yakından takip eden ve alışveriş yapmayı seven herkes için bu fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Teknolojik ürünlerde en iyi indirimler MediaMarkt'ta sizleri bekliyor!