MediaMarkt'ta Kahve Makinelerinde Dev Kampanya

Ankara Kahve Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da 22-24 Eylül tarihlerinde kahve meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlik, MediaMarkt'ın ana sponsorluğunda ve Bilkent Center'da gerçekleştirilecek. Festival, kahve severler için adeta bir cennet olacak.

MediaMarkt'tan Eşsiz Kahve Deneyimi

MediaMarkt, Türkiye'nin lider elektronik perakendecisi olarak, Ankara Kahve Festivali'nde de ziyaretçilere birinci sınıf bir kahve deneyimi sunmayı amaçlıyor. Eski Türkiye Barista Şampiyonlarından Nisan Ağca, festivalde özel olarak düzenlenecek atölye çalışmalarında kahve meraklılarına benzersiz deneyimler yaşatacak.

24 Eylül'e Kadar Süren Özel Kampanya

MediaMarkt, festival süresince geçerli olacak cazip kampanyalarla da dikkat çekiyor. Bu kampanyalar şunlar:

Philips EP2220/10 Tam Otomatik Kahve Makinesi yalnızca 7.299 TL

Melitta CI Touch Tam Otomatik Kahve Makinesi sadece 21.999 TL

DELONGHI ICM16710 Filtre Kahve Makinesi ise 3.699 TL’den alıcı bulacak.

MediaMarkt Mağazalarında Barista Köşesi

Festivale katılamayacak kahve tutkunları için MediaMarkt, mağazalarında özel Barista köşeleri kuruyor. "MediaMarkt Barista - Ayrıcalıklı Kahve Keyfiniz!" başlığı altında, mağaza içerisinde özel kahve deneyimleri ve cazip fiyat teklifleri sunuluyor.

Ankara Kahve Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da kahve severlerin gözdesi olacak. MediaMarkt ana sponsorluğunda ve Bilkent Center'da düzenlenen bu muhteşem etkinlik, kahve tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hem yerel hem de uluslararası birçok kahve markasının yer aldığı festivalde, birbirinden farklı kahve deneyimleri ve atölye çalışmaları sizleri bekliyor. Özel kampanyalar ve mağaza içi Barista köşeleriyle MediaMarkt, kahve severlere unutulmaz anlar yaşatacak.