MediaMarkt’ta kaçırılmayacak Ankastre kampanyası

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, 25 Eylül tarihine kadar geçerli olacak kampanyası kapsamında, ankastre seti alışverişi yapan tüketicilere avantajlı fiyat ve cazip ödeme koşulları sunuyor.