MediaMarkt’ta kaçırılmayacak Ankastre kampanyası
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Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, 25 Eylül tarihine kadar geçerli olacak kampanyası kapsamında, ankastre seti alışverişi yapan tüketicilere avantajlı fiyat ve cazip ödeme koşulları sunuyor.
Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, başlattığı kampanya kapsamında her evin ihtiyacı ankastre setlerinde avantajlı fiyat ve cazip ödeme koşulları sunuyor.
Ankastre Kampanyası kapsamında;
- BOSH HBF514BB1T Fırın, POP6C60100 Ocak, DWK065G60T Davlumbaz Seti 17.297 TL’den
- BOSCH HBF010BR1T Fırın, PBP6C5B820 Ocak, DWP64CC50T Davlumbaz Seti 12.797 TL’den
- ALTUS ALA 322 W Fırın, ALTUS ALA 189 DW Ankastre Ocak, ALTUS ALA 570 W Davlumbaz Seti 14.297 TL’den satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın kampanyası Türkiye genelindeki 95 mağazasında, mediamarkt.com.tr adresinde ve mobil uygulamasında 25 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.
Tüketiciler kampanyaya dair detaylara Ankastre Kampanyası | MediaMarkt! adresinden ulaşabilirler.
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