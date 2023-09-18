MediaMarkt'ta Fırsatlarla Dolu Aksesuar Kampanyası Başladı: İşte Detaylar

MediaMarkt, teknoloji meraklılarının gözdesi olmaya devam ediyor. Marka, farklı kategorilerde sunduğu binlerce ürüne ek olarak, 25 Eylül tarihine kadar geçerli olacak olan bir Aksesuar Kampanyası başlattı.

Kampanyada Hangi Ürünler Var?

Kampanya kapsamında bluetooth hoparlörden web kamerasına, menzil genişleticiden sırt çantasına kadar birçok ürün çeşitli fırsatlarla satışa sunuluyor. İşte dikkat çeken fırsatlar:

JBL Charge 4 Bluetooth Hoparlör, kampanyada 3.799 TL'den satışa sunulacak.

Logitech C270 HD Web Kamerası, 799 TL etiketiyle alıcılarını bekliyor.

Mercusys ME30 AC1200 Menzil Genişletici, 699 TL'den alınabilecek.

Lenovo Legion Active Gaming Laptop Sırt Çantası ise 499 TL'den satışa sunulacak.

Teknoloji ve aksesuar dünyasında önemli bir yere sahip olan MediaMarkt, 25 Eylül'e kadar sürecek olan Aksesuar Kampanyası ile tüketicilere birçok fırsat sunuyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler için 25 Eylül tarihi son gün.