MediaMarkt’ta Büyük Alışverişler İçin Büyük Fırsatlar: 10.000 TL Üzeri Harcamalara 600 TL Kazanma Şansı!

MediaMarkt, alışveriş tutkunlarına müthiş bir kampanya sunuyor. Elektronik ve teknoloji alışverişlerinin vazgeçilmez adresi olarak bilinen MediaMarkt, Maximum Kart sahiplerine özel bir teklif hazırladı. 22 Ocak'a kadar sürecek olan bu kampanya, Türkiye'nin dört bir yanındaki 97 MediaMarkt mağazası ve mediamarkt.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

MediaMarkt'tan Teknoloji Severlere Özel Kampanya

Teknoloji ve konforun buluşma noktası MediaMarkt, geniş ürün yelpazesi ile alışveriş severlere keyifli bir deneyim sunuyor. Şimdi ise Maximum Kart kullanıcılarına özel bir fırsat ortaya koyuyor. Bu kampanya kapsamında, 22 Ocak tarihine kadar MediaMarkt'tan tek seferde yapılacak 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde, müşteriler 600 TL değerinde MaxiPuan kazanma şansı yakalıyor.

Maximum Kart ile Alışverişinizi Yapın, Kazançlı Çıkın

Bu eşsiz fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken oldukça basit. Maximum Mobil veya İşcep uygulamasına giriş yaparak, kampanya bölümünden ‘‘KATIL’’ butonuna basmanız yeterli. Bu kampanya ile kazandığınız MaxiPuanlar, kampanya koşullarını karşılayan son alışverişin yapıldığı Maximum Kart’a 28 Şubat 2024 tarihinde yüklenecek. Unutmayın, bu puanların son kullanma tarihi 31 Mart 2024!

MediaMarkt ve Maximum Kart İşbirliği İle Alışverişte Yeni Bir Boyut

MediaMarkt ve Maximum Kart'ın bu işbirliği, alışveriş severler için yeni bir kapı aralıyor. Geniş ürün seçenekleri ve uygun fiyatlarla dikkat çeken MediaMarkt, bu kampanya ile müşterilerine daha fazla avantaj sağlıyor. Teknoloji ürünlerinden ev aletlerine, birçok kategoride geçerli olan bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!