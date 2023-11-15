MediaMarkt'ta 10.000 TL ve Üzeri Alışveriş Yapın, 600 TL Worldpuan Kazanın!
Yayınlanma:
MediaMarkt, World Mobil ile yaptığı iş birliği kapsamında, mediamarkt.com.tr üzerinden yapılacak alışverişler için özel bir fırsat sunuyor. 26 Kasım’a kadar geçerli olan kampanya ile tüketiciler, tek seferde 10.000 TL ve üzeri ilk alışverişlerde 600 TL değerinde Worldpuan kazanıyor. Üstelik kampanya kapsamında peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatı sunuluyor.
Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilere sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekledi. Buna göre tüketiciler, 26 Kasım tarihine kadar mediamarkt.com.tr’den tek seferde yapacağı 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde 600 TL Worldpuan kazanacak. Ayrıca 6 aya kadar taksit seçeneği, peşin fiyat avantajıyla sunulacak.
Tüketicilerin fırsattan yararlanması için, World Mobil uygulamasındaki “Kampanyalar” alanındaki ilgili kampanyanın “Katıl” butonuna tıklaması gerekiyor. Kazanılan WorldPuan'lar 1 Aralık 2023 tarihinde kredi kartlarına yüklenecekken, WorldPuan'ların son kullanma tarihi ise 1 Ocak 2024 olacak.
Kaynak:
Aktüel