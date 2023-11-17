MediaMarkt’ın ‘‘Şahane Kasım’’ Fırsatları Devam Ediyor!
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Avrupa’nın açık ara en büyük elektronik perakendecisi MediaMarkt, “Şahane Kasım” fırsatlarına yeni ürünlerle devam ediyor. 20 Kasım'a kadar devam edecek Şahane Kasım kampanyası kapsamında, binlerce farklı ürün cazip fiyatlarla tüketicilere sunulacak
Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, ay boyunca sürdürdüğü Şahane Kasım kampanyasına çeşitli ürünler ekleyerek tüketicilere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. MediaMarkt’ın ‘‘Şahane Kasım’’ fırsatları kapsamında, akıllı telefondan çamaşır makinesine, LED TV’den bilgisayarakadar birçok ürün çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında;
- Electrolux EW6FN429BT C Enerji Sınıfı 9kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 12.499 TL’den
- Apple Macbook Air/ M2 Dizüstü Bilgisayar 36.999 TL’den
- Philips 50PUS8508/62 Uydu Alıcılı Smart 4K UHD Ambilight LED TV 18.999 TL’den
- Realme C55 128 GB Akıllı Telefon 6.399 TL’den satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın kampanyası 20 Kasım tarihine kadar Türkiye genelindeki 96 mağazasında, mediamarkt.com.tr’de ve mobil uygulamasında geçerli olacak.
Tüketiciler kampanyaya dair detaylara MediaMarkt - Şahane Kasım Kampanyası adresinden ulaşabilirler.
Kaynak:
Aktüel